Rèspèt pa otro i pa e normanan i balornan di nos komunidat

06/20/2023

Un komunidat harmonioso ta sumamente importante.

E selebrashon di ‘Pride’ ku e siman akí pa promé biaha ta tuma lugá na nos isla tin komo meta pa krea konsiensia i selebrá diversidat. Un komunidat harmonioso ta sumamente importante. Esaki ta kana man den man ku e rèspèt ku nos tin pa otro. Komo gezaghèber mi ke enfatisá i hasi un yamada na tur hende pa respetá otro i tambe e normanan i balornan di nos komunidat, pa medio di no mustra komportashon provokante públikamente. Laga kada hende den su balor, di manera ku nos ta visibel komo e Boneiru modesto i pasífiko.

E deklarashon akí di gezaghèber ta en konekshon ku e insidente ku hisamentu inapropiá di bandera riba rotònde di Kaya Internashonal durante e wikènt tras di lomba. Den konsulta ku òrden i mantenshon di lei, ta spera ku mediante e mensahe akí e selebrashon di ‘Pride’ lo kana trankil e siman akí i ku lo no tin otro insidente.

Respect voor elkaar en de normen en waarde van onze gemeenschap

20 juni 2023

Een harmonieuze samenleving staat hoog in het vaandel.

De Pride-viering die deze week voor het eerst plaatsvindt op het eiland heeft als doel bewustzijn te creëren en diversiteit te vieren. Een harmonieuze samenleving staat hoog in het vaandel. Dit gaat hand in hand met het hebben van respect voor elkaar. Als Gezaghebber wil ik benadrukken en eenieder oproepen elkaar te respecteren als ook de normen en waarde van ons gemeenschap door niet publiekelijk provocerend gedrag te vertonen. Laten elkaar in elkaars waarde, zodat we zichtbaar zijn als het bescheiden en vredelievende Bonaire.

Bovenstaand statement van Gezaghebber is in aansluiting op het incident met de oneigenlijk gehesen vlag op de rotonde van Kaya International afgelopen weekend.

In samenspraak met orde en handhaving hoopt men met dit bericht dat Pride-viering deze week rustig verloopt en verdere incidenten zich niet voordoen.