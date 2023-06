Notisia di polis di djárason 21 di yüni te ku djabièrnè 23 di yüni 2023 / Politieberichten van woensdag 21 juni tot en met vrijdag 23 juni 2023

Notisia di polis di djárason 21 di yüni te ku djabièrnè 23 di yüni 2023

Detenshon

Den oranan di anochi riba djaweps 22 di yüni a detené un hòmber di inisial R.A.M.I. di 49 aña di edat na Bulevar J.A. Abraham, en konekshon ku maltrato i violensia públiko. E sospechoso tabata enbolbí den un bringamentu i a maltratá un hòmber ku un opheto. Ta investigando e kaso.

Detenshon

Den oranan di anochi riba djaweps 22 di yüni a detené un hòmber di inisial L.J.E.M. di 25 aña di edat en konekshon ku resistensia ku violensia kontra detenshon. Durante un patruya a tene un kòntròl na altura di un klínika di dòkter situá na Kaya Caribe riba sospecho di violashon di Lei di arma i Lei di Opio BES. Aki a kontrolá un hòmber ku tabata komportá di forma sospechoso. Tabatin un sospechoso fuerte ku e tabatin un arma di kandela huntu kuné. E no tabata ke koperá ku e listramentu, e tabata komportá di forma agresivo i a pusha un agente polisial pa despues kore bai. Durante e persekushon na pia a duna e sospechoso òrdu pa para diferente biaha, pero e no a duna oido na esaki. A lòs dos tiru di atvertensia pa purba para e sospechoso. Despues di un persekushon kòrtiku, a detené na altura di Kaya Otomac. Durante e kòntròl a konfiská vários artíkulo relatá na droga i outo di e sospechoso pa mas investigashon. Ta investigando e kaso.

A kanselá búskeda di persona pèrdí

Riba djaweps 22 di yüni, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon ku e persona ku tabata pèrdí, Pursy Frans a tuma kontakto ku famia. Pa e motibu aki ta kanselá e búskeda.

Ladronisia

Riba djárason 21 di yüni a drenta keho di ladronisia. Deskonosínan a bai ku un ròl di tapeit di yerba for di un parke di sòftbòl ku ta den renobashon. Ta investigando e kaso.

Aksidente ku ‘quad’

Alrededor di 11.45 or di mainta riba djárason 21 di yüni, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un aksidente ku un ATV/quad na Bolivia. Shofùr di e ‘quad’ a pèrdè kòntròl i bòltu despues di a kai den un buraku na un subida di tera. Ambulans a transport’é pa hòspital pa tratamentu médiko.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van woensdag 21 juni tot en met vrijdag 23 juni 2023

Aanhouding

In de avonduren op donderdag 22 juni werd een 49-jarige man met initialen R.A.M.I. aangehouden aan de Bulevar J.A. Abraham, wegens mishandeling en openlijke geweldpleging. De verdachte was betrokken bij een vechtpartij waarbij hij een andere man heeft mishandeld met een voorwerp. De zaak wordt onderzocht.

Aanhouding

In de avonduren op donderdag 22 juni werd een 25-jarige man met initialen L.J.E.M. aangehouden voor verzet met geweld tegen aanhouding. Tijdens een patrouille werd in de buurt van een dokterskliniek aan de Kaya Caribe een controle uitgevoerd op verdenking van overtreding van de Wapenwet en de Opiumwet BES. Hierbij werd een man die verdacht gedrag vertoonde gecontroleerd. Er was een sterk vermoeden was dat hij een vuurwapen bij zich had. Hij werkte niet mee aan zijn fouillering, toonde agressief gedrag, duwde een politieagent en rende weg. Tijdens de achtervolging te voet werd de verdachte meerder keren gevorderd om te stoppen, maar hier gaf hij geen gehoor aan. Ook hield hij steeds zijn broekband vast. Er werden twee waarschuwingsschoten gelost om hem tot stilstand te brengen. Na een korte achtervolging werd hij aan de Kaya Otomac aangehouden. Tijdens de controle werden verschillende drugs gerelateerde artikelen en de auto van de verdachte in beslag genomen voor verder onderzoek. De zaak is in onderzoek.

Zoektocht naar vermiste persoon gestaakt

Op donderdag 22 juni kreeg de centrale meldkamer melding dat de vermiste man, Pursy Frans, contact heeft opgenomen met familieleden. De zoektocht wordt daarom stop gezet.

Diefstal

Op woensdag 21 juni werd aangifte gedaan van diefstal. Onbekenden hebben bij een softbal park die in verbouwing is, een rol kunstgrastapijt meegenomen. De zaak is in onderzoek.

Aanrijding ATV

Rond 11.45 uur op woensdag 21 juni kreeg de centrale meldkamer melding over een aanrijding met een ATV (quad) in Bolivia. De bestuurder van de quad reed na een zandheuvel in een gat waardoor hij de controle over het stuur verloor en viel. Hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.