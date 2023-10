Tien jaar honing van de meest democratische bij

12 oktober 2023

Voor het tiende jaar is er parlementaire honing geslingerd. De Tweede Kamer kreeg als eerste parlement ter wereld haar eigen bijenvolk in april 2013. Dit jubileum is gevierd met het uitreiken van de ‘Kamerhoning’. U kunt ook kans maken op een potje honing.

De uitreiking van de Kamerhoning. V.l.n.r.: Tweede Kamer imker Kwinten, Kamerlid Dion Graus, externe imker Pim Lemmers, Kamervoorzitter Vera Bergkamp, Kamerlid Caroline van der Plas.

Zoemen vanaf het dakterras

De Tweede Kamer gaf in 2013 uitvoer aan de motie van Kamerlid Graus, deze motie betreft het plaatsen van bijenkasten op daken van overheidsgebouwen. Bij de Tweede Kamer staat de bijenkast op een van de dakterrassen. Deze is speciaal met planten en bloemen ingericht, zodat de bijen hier tevreden rond zoemen.

Meerdere troonwisselingen

Kamervoorzitter Vera Bergkamp: “Onze imker vertelde dat er in de afgelopen tien jaar meerdere troonwisselingen zijn geweest in de bijenkast. De koninginnen worden gemiddeld zo’n drie jaar oud. Wat ik ook erg speciaal vind, is dat de bijen ontzettend democratische dieren zijn. Ze beslissen namelijk samen waar ze een nieuwe kolonie starten als de oude kolonie te groot wordt.”

Potje honing winnen?

Wilt u kans maken op een potje Kamerhoning? Kijk voor meer informatie op het Instagram kanaal van de Tweede Kamer. U kunt meedoen met de actie tot en met 24 oktober 2023.

