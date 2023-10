Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

Prome Minister na forma hopi profesional a duna splicacion na Parlamento

ARUBA A FIRMA CU HULANDA, Y ESEY TA MEHORA NOS REPUTACION FINANCIERO

ORANJESTAD – Diahuebs mainta a tuma luga un reunion den Parlamento, na unda Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna un splicacion amplio riba e acuerdo di financiamento cu Hulanda. E acuerdo aki a wordo firma 10 di October ultimo, door di Minister di Finansa Xiomara Maduro, na unda Aruba a bay di acuerdo pa paga e fiansa cu tin cu Hulanda, den un termino di 20 aña, na 6.9%. Prome Minister a indica cu Aruba no ta di acuerdo cu e interes aki, mirando cu e ta hopi halto, y no ta considera esaki como un ayudo, pero cu Gobierno mester a firma pa asina rescata e reputacion financiero di Aruba, y pa no pone e pais na niun riesgo di bay den default pa niun di e debenan cu tin.

Prome Minister a indica cu e trato cu Aruba ta hayando di Hulanda, ta hopi decepcionante, pero cu no lo permiti esaki, stroba Gobierno di busca un miho alternativa. Gobierno lo sigui riba dos trayecto, cualnan ta pa yega na un acuerdo cu Hulanda, pa asina logra cu Hulanda baha e interes, of subi mercado internacional pa busca un interes mas abou, evitando asina di paga e 6.9%. Como pais den Reino, Aruba lo a spera di haya ayudo, y no abuso, pasobra si Aruba keda den e acuerdo di 6.9%, Hulanda lo bay gana 300 miyon florin extra di Aruba, na interes. E trato aki tambe ta pone Gobierno cuestiona, si di berdad tin trato igual entre e paisnan den Reino.

Cu e situacion di descontento, Gobierno a sigui negocia cu Hulanda, y actualmente tin riba mesa e alternativa hibrido. Un aternativa den cua algun aspecto ta wordo regla den e Rijkswet y algun ta wordo regla den e Landsverordening mes. Prome Minister a duna di conoce cu pa traha riba e alternativa hibrido ta tuma tempo y Aruba a haya te cu fin di aña 2023, pa yega na un acuerdo cu Hulanda riba nivel di Gobierno, cu lo conduci na un rebaho di e interes.

Durante e reunion den Parlamento, Prome Minister a sa di contesta tur pregunta, sin ningun consehero, mustrando asina cu su persona ta domina e materia, y por splica riba e topico aki, na forma sensiyo. Tambe, mester remarca cu e atakenan politico di oponentenan tabata hopi, y algun tabata hopi baho, pero eseynan tambe Prome Minister a atende na un forma profesional, dunando asina un trankilidad cu berdad, e Gobierno aki cu a atende asina tanto crisis, lo sa di saca nos pais di e crisis aki tambe.

