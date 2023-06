Melder blijkt ook verdachte te zijn in kat en muis spel met politie

Rond 02.15 uur ontvangt de politie een melding dat een man zich achter het gemeentehuis van Hoogerheide ophoudt. Omdat die persoon een fles met vloeistof en een aansteker in zijn handen heeft vertrouwd de melder het niet en vraagt de politie om te komen. Als agenten ter plaatse komen zien ze inderdaad een persoon op de vlucht slaan. Zij rennen hem achterna, maar raken hem uit het oog. Dan horen zij fluiten, kennelijk door de verdachte. De man (19) verstopt zich steeds opnieuw maar lokt dan de agenten vervolgens met gefluit. Als snel wordt duidelijk dat de man zo een kat en muis spelletje met de politie speelt. Dat spel verliest hij als hij even later door een andere politie-eenheid wordt gevonden en aangehouden. Ondertussen wordt ook een bijna lege fles lampenolie in de stuiken bij het gemeentehuis gevonden. Eenmaal op het bureau wordt de telefoon van de verdachte bekeken en dan blijkt dat hij ook zelf de melder was geweest. Waarom hij zich zo gedroeg werd niet duidelijk. Hij heeft een adem- en speekseltest ondergaan om vast te stellen of hij onder invloed verkeerde.