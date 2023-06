Karina (36) werd dood gevonden in haar woning: ‘Ze was een geweldige moeder’

RIJSWIJK – ‘Een 36-jarige moeder die uit het leven is gerukt in het bijzijn van haar twee jaar oude zoontje. Ik kan het nog steeds niet geloven’, dat zegt Bruno Cardoso geëmotioneerd. Zijn nichtje, Karina Veiga, werd vorige week dinsdag dood aangetroffen in haar appartement in Rijswijk. De politie onderzoekt de zaak en houdt er rekening mee dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen.

Het lichaam van de 36-jarige Karina werd dinsdag rond 17.30 uur gevonden door haar ex-partner in haar woning aan de Mandolinestraat. Karina woonde daar met drie kinderen uit eerdere relaties. Het is nog niet duidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld. ‘Er wordt rekening gehouden met diverse scenario’s’, schetst de politie. Zo wordt ook gekeken of de dader diezelfde dag zelfmoord heeft gepleegd.

Neef Cardoso is direct na het nieuws vanuit Portugal naar Nederland gevlogen. Nu is hij weer terug in Lissabon en omschrijft hij de afgelopen week in Rijswijk als zwaar en verdrietig. Toch wil hij graag zijn verhaal doen en mensen vertellen wat voor persoon Karina was. ‘Er gaan zoveel verschillende verhalen rond en dat doet ons als familie enorm veel pijn.’

Karina wilde niet trouwen

Hij omschrijft zijn nichtje als een hardwerkende vrouw die er zo goed mogelijk wilde zijn voor haar drie zonen. Zelf woonde ze nog maar twee jaar in Rijswijk en daar had ze het volgens hem naar haar zin. ‘Sinds de laatste drie maanden woonde ook de vader van haar jongste kindje in het appartement. Hij wilde met haar trouwen om op die manier de Nederlandse nationaliteit te krijgen’, legt Cardoso uit.

Ondanks dat nog niet duidelijk is wat zich precies heeft afgespeeld in de woning, vertelt Bruno dat er wel het een en ander speelde tussen de twee. ‘Karina wilde nog niet trouwen omdat hun relatie nog niet in dat stadium was. Ze vertrouwde hem volledig, maar was nog niet klaar voor deze stap. Hij was vaak jaloers en ik ben ervan overtuigd dat deze twee factoren een rol hebben gespeeld tijdens die fatale middag.’

‘Een geweldige moeder’

Dat haar drie zonen van twee, zeven en twaalf jaar oud nu achterblijven zonder Karina, kan Cardoso nog niet geloven. ‘Ze stond altijd klaar voor anderen, maar haar kinderen waren het belangrijkst in haar leven. Ze was een geweldige moeder en probeerde er zo goed mogelijk voor haar jongens te zijn. Mijn nichtje had nog zoveel plannen, maar nu is ze er niet meer’, zegt hij vechtend tegen zijn tranen.

In de Rijswijkse Muziekbuurt spreken sommige buurtbewoners slecht over de relatie tussen de vrouw en haar twee ex-partners. Cardoso ontkent dit en stelt dat ze juist met beide goed contact had. ‘Ze stond goed in contact met haar twee exen en was tegelijkertijd een zelfstandige vrouw. Karina was een geliefd persoon en ik hoop dat door dit gesprek andere dat ook zo aan haar blijven herinneren.’