Man die twee azc-medewerkers overgoot met hete olie hoort zeven jaar gevangenisstraf tegen zich eisen

Een 43-jarige man die in het asielzoekerscentrum in Sweikhuizen verbleef en twee azc-medewerkers op 27 januari vorig jaar overgoot met hete olie stond vandaag terecht voor zware mishandeling met voorbedachten rade. Het Openbaar Ministerie eist zeven jaar gevangenisstraf.

Hete olie

Op de betreffende dag kreeg de verdachte in de middag van een medewerker van het COA te horen dat hij werd overgeplaatst naar een ander asielzoekerscentrum. In de avond zijn de beide slachtoffers aan het werk en als het brandalarm afgaat, lopen zij naar de keuken. De verdachte houdt op dat moment een pannetje vast en maakt gooiende bewegingen. Hij raakt de twee medewerkers met de hete olie. De politie constateert vervolgens dat in het gehele trappenhuis olie ligt. Op de kamer van de verdachte treft de politie een lege fles frituurolie aan en vier lege flessen zonnebloemolie.

Weerzinwekkende daad

“Ik spreek van een berekenende en weerzinwekkende daad”, zei de officier van justitie op zitting. De officier vervolgde: “De slachtoffers worden nog dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van het handelen van de verdachte. Niet alleen fysiek maar zeer zeker ook mentaal. De slachtoffers betekenden graag iets voor mensen die hun weg moeten vinden in een land dat niet hun thuisland is. Beiden hoopten anderen een steun in de rug te geven en op weg te helpen in het leven. Nu moeten ze zelf een nieuwe weg vinden in hun leven. Dat leven is voor altijd veranderd.”

Lange en onvoorwaardelijke gevangenisstraf

Slechts een langdurige en onvoorwaardelijke gevangenisstraf acht de officier van justitie passend. “Dit gedrag dient niet alleen bestraft te worden, de maatschappij mag er ook niet aan worden bloot gesteld”, aldus de officier van justitie.

De man is sinds 2017 in Nederland en heeft al vaker een afwijzing gekregen van zijn asielverzoek. Hij zou overgeplaatst worden naar een ander asielzoekerscentrum.

De rechtbank doet uitspraak over twee weken.