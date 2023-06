Anochi Ku Luna Yen

Manera semper, ta keda liber na kada bishitante pa trese algu di boka dushi pa kompartí ku otro bishitantenan i un súplika pa tur hende bini ku nan propio stul. No neglishá bo kapasidat i bin demostrá ku bo por. Nos ta apresiá i respetá tur obra, ku eksepshon di palabranan bulgar, polítika, problemanan personal i tur loke ku no ta kuadra ku e meta di e evento.

Personanan di Rincon ku tin mester di transporte por hasi uso di un bus ku ta sali for di pariba di misa 18:00-or rumbo pa Playa, e mesun bus aki ta pasa na ofisina di SKAL pa rekohé e personanan di Playa. Ta pidi tur esnan ku ke hasi uso di e servisio di transporte pa hasi reservashon na tempu na SKAL of yama +599 715 5323. Di e forma aki nos por hiba un mihó komunikashon ku otro.

Avond Met Volle Maan

De Sectie Cultuur, Kunst en Literatuur (SKAL) en de Volle Maan-commissie gaan door met hun activiteiten volgens hun culturele agenda. ‘Op maandag 3 juli 2023 vindt het evenement ‘Avond met Volle Maan’ van 19.00 u. tot 21.00 u. plaats bij de kunuku van Popo Morales in Mexico, Antriol Pariba. Het thema is “De tombola van het leven”. Een avond met poëzie onder de volle maan. De Avond met Volle Maan is een sociaal evenement van en voor het volk, dus iedereen is van harte welkom.

Mensen uit Rincon die vervoer nodig hebben, kunnen gebruik maken van een bus die vanaf de kerk in Rincon (aan de oostkant) richting Playa vertrekt. Deze bus rijdt ook langs het kantoor van de SKAL om mensen uit Playa op te halen. Iedereen die gebruik wil maken van dit vervoer wordt gevraagd om tijdig te reserveren bij de SKAL of te bellen naar +599 715 5323. Op deze manier kunnen wij een betere communicatie met elkaar hebben.

Zoals gewoonlijk is elke bezoeker vrij om iets lekkers mee te brengen om met de andere gasten te delen en iedereen wordt verzocht om hun eigen stoel mee te nemen. Verwaarloos uw capaciteiten niet en kom laten zien wat u kan. Wij waarderen en respecteren alle presentaties met uitzondering van vulgaire taal, politiek, persoonlijke problemen en alles wat niet overeenkomt met het doel van het evenement.

De Avond met Volle Maan is een initiatief dat in het verleden is ontstaan vanuit een aantal inwoners met heel veel passie voor onze taal Papiamentu. De SKAL blijft benadrukken dat het voornaamste doel van het evenement is om anderen te stimuleren om in het Papiamentu te schrijven, voor te dragen, verhalen te vertellen, te zingen of korte sketches te presenteren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze medewerkers:

Magali Sumter: +599 9 565 0947

Ubaldo Anthony: +599 717 4935

Orlando Francisca: – +599 786 2131 of +599 7962131

SKAL: +599 715 5323