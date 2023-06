Debat over Wet seksuele misdrijven

27 juni 2023

De Tweede Kamer debatteert op woensdag 28 juni over een wet die meer vormen van seksueel overschrijdend gedrag strafbaar maakt. Minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid komt hiervoor naar de Kamer. Het plenaire debat is vanaf 17.00 uur live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

De Kamerleden gaan in debat over een wetsvoorstel dat het Wetboek van Strafrecht en andere wetten wijzigt in verband met de modernisering van de strafbaarstelling van verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag (Wet seksuele misdrijven). Met deze wet worden meer vormen van seksueel overschrijdend gedrag strafbaar.

Strafbaar

Bovenop wat nu al strafbaar is, stelt de nieuwe wet ook het seksueel contact hebben met iemand tegen zijn of haar wil strafbaar. Iemand is strafbaar als diegene weet – of had moeten weten – dat de ander niet wil. Ook seksuele intimidatie, zowel offline als online, wordt strafbaar. Daarnaast zijn volwassenen die seksueel getinte berichten sturen naar kinderen onder de 16 jaar (sexchatting) strafbaar. Slachtoffers kunnen door de wet in meer gevallen aangifte doen van seksueel overschrijdend gedrag dan nu.

Strafverhoging

Om verkrachting of aanranding aan te tonen, is het niet meer noodzakelijk om te bewijzen dat er sprake was van dwang, geweld of bedreiging. Iemand is al strafbaar als duidelijk was dat de ander geen seks wilde, maar toch heeft doorgezet. Ook gaat de maximale straffen voor een aantal seksuele misdrijven omhoog, bijvoorbeeld bij seksueel misbruik van kinderen en kwetsbaren. Het uitwisselen van seksueel beeldmateriaal (sexting) is niet meer strafbaar als dit vrijwillig gebeurt.

Voorbereiding

Het streven is om de nieuwe wet in 2024 in werking te laten treden. Tot die tijd moeten de betrokken organisaties, zoals de politie en het Openbaar Ministerie, zich voorbereiden op de inwerkingtreding van de wet.

