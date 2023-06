OM eist celstraffen voor het stelen van 96 postduiven in Steggerda

Het Openbaar Ministerie (OM) vindt dat vier mannen uit Litouwen negen, tien (2x) en twaalf maanden gevangenisstraf moeten krijgen. Zij worden verdacht van het stelen van 96 postduiven, waarvan 17 prijswinnend. De dieren werden in de nacht van 28 op 29 november 2021 gestolen in het Friese Steggerda.

Onder de postduiven bevonden zich volgens de eigenaren drie postduiven van een uitzonderlijke kwaliteit. Helaas zijn de duiven Luna, Maxime en Dafne nooit teruggevonden. Dat geldt eveneens voor de overige 93 duiven. De duiven zijn op enig moment in Duitsland uit de auto verdwenen, waarbij de bestemming van de dieren nooit duidelijk geworden is. De officier van justitie ziet binnen het strafrecht mogelijkheden om voor het verdwijnen van een groot deel van de duiven een schadevergoedingsbedrag toe te wijzen van 142.500 euro.

Litouws opsporingsonderzoek

Drie van de vier verdachten (28, 28 en 22 jaar) in deze zaak waren aanwezig in Steggerda en hebben de duiven ter plekke gestolen. De andere verdachte, een 26-jarige man, stuurde de diefstal aan uit Litouwen. Hij regelde een auto, hield zeer nauw contact met de uitvoerders, voorzag hen van informatie over de bestemming en gaf geld voor tanken en eten.

Het toeval wil dat ten tijde van het plegen van de diefstal in Litouwen een opsporingsonderzoek liep naar de deze verdachte, waardoor zijn telefoon werd afgeluisterd. Uit die afgeluisterde telefoongesprekken blijkt dat de man met twee medeverdachten sprak over de voorbereiding, de uitvoering en de terugkoppeling van de duivendiefstal. De politie heeft die gesprekken uit Litouwen, samen met informatie uit Duitsland en dat wat al bekend was in Nederland geanalyseerd en in elkaar gevlochten. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de aanhouding van drie van de vier verdachten in Litouwen; de andere verdachte is later in Nederland aangehouden.

Planmatig en professioneel

De officier van justitie spreekt van een planmatige en professionele vorm van diefstal. Hoewel volgens hem duidelijk is geworden dat de vier verdachten achter de diefstal zitten, vindt hij het jammer dat de postduiven met een onbekende bestemming zijn verdwenen. “Ze zaten immers niet meer in de auto tijdens de controle van de Duitse politie. We weten niet waar en aan wie die duiven zijn overgedragen, verdachten hebben daar geen openheid over gegeven. Hieruit blijkt voor het OM echter wel dat verdachten doelgericht en uitsluitend met het oog op hun eigen financiële belangen hebben gehandeld. Ik reken hen dat aan.”

Procesafspraak

Met de 26-jarige verdachte in deze zaak heeft het OM procesafspraken gemaakt. Partijen zijn het onder meer eens over een gevangenisstraf van twaalf maanden. Eén van de voornaamste redenen daarvan is dat de officier van justitie vertraging van het proces wilde voorkomen, zeker gezien het schadevergoedingsverzoek van de eigenaren van de postduiven. Daarnaast wil de betreffende verdachte zo snel mogelijk zijn straf uitzitten, zodat hij daarna snel weer naar Litouwen kan.

Het OM staat voor de gemaakte afspraken en meent dat deze zaak daarmee op een rechtvaardige en passende manier kan worden afgedaan. Dit doet uiteraard niets af aan de zelfstandige positie van de rechtbank die nog over de zaak moet oordelen.

Met de overige verdachten zijn geen procesafspraken gemaakt. Dat alle verdachten vandaag kunnen terechtstaan in Leeuwarden is mede te danken aan het voortvarend handelen van de Litouwse autoriteiten.

De straffen die de officier van justitie eist zijn niet voor alle verdachten gelijk. Zo is tegen een 28-jarige man negen maanden cel geëist, omdat hij spijt betuigde en daarmee verantwoordelijkheid nam. Tegen de andere 28-jarige man en de man van 22 eist het OM een gevangenisstraf van tien maanden.

De rechtbank in Leeuwarden doet op 13 juli uitspraak in deze zaak.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket

Skype