Forse celstraf geëist tegen verdachte grootschalige internetoplichting en witwassen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag zes jaar cel geëist tegen een 30-jarige Rotterdammer die verdacht wordt van grootschalige oplichting via onder andere malafide webwinkels. Daarnaast wordt hij verdacht van het witwassen van opbrengsten uit oplichtingspraktijken.

De man verkocht volgens het OM via een groot aantal zelf opgezette webwinkels onder andere dure kleding die vervolgens na betaling van klanten nooit werd geleverd. In totaal gaat het om zo’n 190 gedupeerden die in totaal voor meer dan 120.000 euro het schip in gingen. Voor dit bedrag is een ontnemingszaak gestart.

Hardleers

Hoewel verdachte meerdere keren door medewerkers van het tv-programma Opgelicht werd geconfronteerd met zijn handelen, bleef hij volgens het strafdossier doorgaan met zijn praktijken. Volgens de verdachte waren er problemen met de leverancier in China en zou hij die zo snel mogelijk oplossen. Maar uit onderzoek is niet gebleken dat deze beloftes werden nagekomen. Een handjevol keer werd er wel geleverd, maar slechts sporadisch, en dan nog vaak in de verkeerde maat of kleur.

Luxe reizen en cosmetische ingrepen

Uit het zeer uitgebreide onderzoek van het cyberteam van de politie onder leiding van het Openbaar Ministerie is gebleken dat de verdachte de opbrengsten van de oplichtingspraktijken onder meer besteedde aan luxe goederen, dure reizen en cosmetische ingrepen. In een poging uit het zicht van justitie te blijven, zette hij volgens de officier van justitie zogenoemde moneymules in om het geld via buitenlandse rekeningen te incasseren. Dit zijn vaak mensen met een kwetsbare achtergrond en schuldenproblematiek die tegen betaling hun rekening uitlenen om crimineel geld over te boeken of wit te wassen. Verdachte moest wel van moneymules gebruik maken omdat zijn eigen rekeningen waren geblokkeerd door zijn bank.

Hard aanpakken

Met de forse strafeis tegen deze verdachte wil het OM laten zien ook digitale criminaliteit keihard aan te pakken, zo zei de officier van justitie in de rechtszaal: “Hoe lang het ook duurt, hoe ingewikkeld verdachte het ook maakt, dit is grootschalige oplichting en dús pakken we het aan. Digitale criminaliteit is een groot probleem in onze samenleving waarbij veel volstrekt onschuldige slachtoffers vallen.”

Een ander aspect van het belang van de zaak is het gemak waarmee verdachte dit deed en bleef doen, ook nadat hij meermalen op tv in Opgelicht was geconfronteerd met de gevolgen van zijn handelen. “Terwijl hij wel bleef opscheppen en op social media de coole gast met het vele geld uithing”, aldus de officier van justitie.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

