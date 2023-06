OM eist maximale taakstraf en terugbetalen van ruim een ton voor plegen zorgfraude

“Verdachte heeft op grove wijze doelbewust misbruik gemaakt van de PGB-regeling, van belastinginkomsten betaald door zijn medeburgers.” Dat zegt de officier van justitie in een strafzaak tegen een 63-jarige man uit Culemborg. Daarom eist hij een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van vijf maanden. Ook vindt hij dat de verdachte 107.661 euro terug moet betalen aan de overheid.

De man wordt verweten over een periode van zo’n drie jaar (2017-2020) geen zorg te hebben verleend aan drie mensen uit Assen en Hoogeveen, terwijl hij daarvoor – door het indienen van urenbriefjes – wel geld ontving. Daarmee pleegt hij in de ogen van de officier van justitie valsheid in geschrift.

Natte vingerwerk

De verdachte declareert volgens het OM soms tot wel zestien uur per dag. Opmerkelijk is dat deze zorg dan wordt verleend aan verschillende patiënten, op verschillende plekken, op hetzelfde moment. Ook pint de man geld in Culemborg of in het buitenland, terwijl hij volgens zijn declaraties op dat moment vier tot acht uur zorg verleent in Assen.

Onafgebroken declareert de verdachte ook geld voor de door hem verleende zorg van negen dagdelen per week, zonder dat er in een jaar vakanties of vrije dagen tussen zitten. Uit onderzoek blijkt dat de verdachte op de door hem aangegeven uren niet aanwezig is op de plek waar hij moet zijn.

Eén van de mannen waaraan zorg had moeten worden verleend verklaart dat hij sinds 2017 geen begeleiding meer krijgt. Ook zegt hij dat de declaraties die vanaf dat moment zijn ingediend vals zijn. De verdachte bekent en spreekt van gemakzucht en natte vingerwerk.

Structurele zorgfraude

De officier van justitie eist de maximale taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf. “Er is sprake van structurele zorgfraude gedurende een lange periode, puur vanuit geldelijk gewin”, waarbij hij het de verdachte aanrekent misbruik te hebben gemaakt van gelden die zijn bedoeld voor de zwakkeren in onze samenleving.

