‘We mogen nooit onverschillig zijn voor discriminatie en racisme’

Een wat opmerkelijk begin van een requisitoir. De officier van justitie startte vandaag zijn betoog voor de rechtbank van Amsterdam met het noemen van vijf personen die zich hebben ingezet in de strijd tegen racisme en discriminatie en veel betekenen voor de Surinaamse gemeenschap. Een muurschildering met hun gezichten op een pand in Amsterdam werd op 3 december 2020 met witte verf beklad. Het OM houdt een 37-jarige man hiervoor verantwoordelijk. Daarnaast vermoedt het OM dat hij stickers met de tekst ‘roetveegpiet is genocide’ op het gebouw heeft geplakt. Ook wordt de man ervan verdacht in november 2022 flessen gevuld met verf tegen het gemeentehuis van Hellevoetsluis te hebben gegooid. De officier eiste vandaag een werkstraf van 80 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken. Ook eiste hij schadevergoeding en een gebiedsverbod voor de komende nationale intochten van Sinterklaas.

De 37-jarige verdachte uit Amsterdam zou op 3 december 2020 de geschilderde portretten van Anton de Kom, Perez Jong Loy, Cindy Kerseborn, dr. Sophie Redmond en Hugo Kooks met witte verf hebben besmeurd. Dat hun portretten zijn beklad gebeurde niet lukraak, zei de officier van justitie in de Amsterdamse rechtbank. Doelbewust werden de gezichten volgens hem wit gemaakt.

Ook zou de verdachte de portretten hebben beplakt met stickers met daarop de tekst ‘roetveegpiet is genocide’. De portretten maken deel uit van de muurschildering ‘De muur van Surinaamse en zwarte helden’ op het gebouw van de vereniging Ons Suriname in Amsterdam. In het gebouw zijn o.a. The Black Archives en de organisatie achter de festivals Keti Koti en Kwakoe gevestigd.

Racisme en intolerantie

De Amsterdammer wordt ook verdacht op 16 januari 2021 het kantoor van de Partij van de Arbeid in Amsterdam te hebben beschadigd en een lid van die partij te hebben beledigd. Hij zou op het pand stickers hebben geplakt met een tekst die erop neer komt dat de PvdA genocide pleegt. Het lid van de partij deed aangifte van belediging.

Verder zou de Amsterdammer in Hellevoetsluis flessen met verf tegen de gevel van het gemeentehuis hebben gegooid. Dat deed hij volgens het OM aan de vooravond van de nationale intocht van Sinterklaas in 2022. Eén van die flesjes ging door een raam van het monumentale historische pand, genaamd het Prinsehuis. De gemeente heeft hierop extra beveiliging ingehuurd voor de intocht van Sinterklaas op 11 november 2022.

Naast de werkstraf en de voorwaardelijke gevangenisstraf eiste het OM voor de komende drie jaar een verbod op zijn aanwezigheid bij de landelijke intocht van Sinterklaas. Dit gebiedsverbod geldt wat het OM betreft voor de gehele gemeente waar de landelijke intocht wordt gehouden, dit jaar op 18 november 2023 in Gorinchem voor de duur van twee hele dagen (48 uur) voorafgaand aan de dag van de intocht, alsmede de gehele dag (24 uur) van de intocht zelf.

De figuur van zwarte Piet

De drie incidenten hebben volgens de officier van justitie overduidelijk te maken met de figuur van zwarte Piet. “Je mag het niet eens zijn met bepaalde ontwikkelingen in onze maatschappij, zoals het verdwijnen van de figuur van zwarte Piet, aldus de officier van justitie in zijn requisitoir. “Daar mag je ook tegen protesteren, zoals dat past in een democratie, in een rechtsstaat. Maar je protestgeluid kracht bij zetten door het plegen van strafbare feiten is niet toegestaan en dat weet verdachte heel goed.”

Alle incidenten die de verdachte wordt verweten, ziet de officier van justitie als provocerende daden. Daden die zijn ingegeven door racisme en intolerantie. Volgens de officier van justitie mogen we nooit onverschillig zijn voor discriminatie en racisme.

