A interseptá boto ku droga

Riba djaweps 29 di yüni, e barku di Marina Hulandes i Wardakosta Karibe Hulandes a interseptá un boto den laman Karibe ku tabata transportá probablemente paketenan di droga. Kuerpo Polisial Hulanda Karibense ku sosten di Koninklijke Marechaussee (KMar), alrededor di 5 or di atardi a tuma over e sinku sospechosonan i e supstansianan probablemente narkótiko for di Wardakosta riba waf Chicu Mercelina na Kralendijk.

KPCN mesora a kuminsá ku un investigashon i a konfirmá ku en bèrdat tabata trata di supstansianan narkótiko. A konfiská un kantidat di 601.5 kilo kilo di kokaina ku inmediatamente a keda destruí. E sinku sospechosonan, prosedente di Latinoamérika, a keda detené en konekshon ku e kaso aki. Ta trata di un hòmber di inisial J.J.A.O. di 32 aña di edat, un hòmber di inisial D.M.V. tambe di 32 aña di edat, un hòmber di inisial J.D.P.G. di 48 aña di edat, un hòmber di inisial D.M.V. di 36 aña di edat i un hòmber di inisial B.A.N.O. di 40 aña di edat. Investigashon den e kaso ta andando.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Vaartuig met drugs onderschept

Op donderdag 29 juni heeft Het Nederlandse marineschip en de Kustwacht Caribisch Gebied (KWCarib) een vaartuig in Caribische zee onderschept die vermoedelijk verdovende middelen vervoerde. Omstreeks 17:00 heeft Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) de vijf verdachten en de vermoedelijke verdovende middelen overgenomen van de KWCarib op de Chicu Mercelina pier te Kralendijk met ondersteuning van de Koninklijke Marechaussee (KMar).

Het KPCN heeft onmiddellijk een onderzoek ingesteld waaruit bleek dat het daadwerkelijk om verdovende middelen ging. Een hoeveelheid van 601.5 kilo kg cocaïne werd in beslag genomen en onmiddellijk vernietigd. De vijf verdachten, afkomstig uit Latijns-Amerika, zijn aangehouden in verband met deze zaak. Een 32-jarige man met initialen J.J.A.O., een 32-jarige man met initialen D.M.V., een 48-jarige man met initialen J.D.P.G., een 36-jarige man met initialen D.M.V. en een 40-jarige man met initialen B.A.N.O.. Het onderzoek in de zaak loopt.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

