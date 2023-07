OM eist werkstraf tegen verdachte voor belediging, groepsbelediging en opruiing

Het OM eist 80 uur werkstraf waarvan 40 voorwaardelijk, tegen een 60-jarige verdachte die in 2022 zowel op een spandoek als via e-mail beledigende teksten uitte, gericht tegen toenmalig Tweede Kamervoorzitter Bergkamp. Ook hing de 60-jarige verdachte in februari 2022 een spandoek aan zijn balkon met daarop een karikatuur van een Joodse man in een duidelijk negatieve context. Hiermee beledigde hij volgens het OM de Joodse Gemeenschap.

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en de voorzitter van de Tweede Kamer deden aangifte van de uitingen. De 60-jarige wordt verder verdacht van opruiing wegens een pamflet en een sticker met de tekst Liquideer Rutte vier, die hij in februari 2023 aanbracht aan zijn woning. De proeftijd voor de voorwaardelijke werkstraf bedraagt 3 jaar.

Voorwaardelijk sepot

In juni vorig jaar besloot het OM de (toen) 59-jarige man die in februari 2022 de spandoeken aan het balkon van zijn woning hing, niet strafrechtelijk te vervolgen. Hoewel volgens het OM wel degelijk sprake was van strafbaar handelen, werd besloten de zaak voorwaardelijk te seponeren. Gelet op de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, leek strafrechtelijk ingrijpen geen passende oplossing. Een waarschuwing leek effectiever dan een geldboete. De zaak werd daarom voorwaardelijk geseponeerd. De verdachte kreeg een proeftijd van één jaar opgelegd, maar een maand na deze beslissing ging hij opnieuw de fout in door de belediging in een email te herhalen. Het OM is daarom overgegaan tot vervolging voor belediging, groepsbelediging en opruiing.

