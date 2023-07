Debat over de Tijdelijke wet Klimaatfonds

3 juli 2023

De Tweede Kamer debatteert op dinsdag 4 juli over de Tijdelijke wet Klimaatfonds. Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) komt hiervoor naar de Kamer. U kunt het debat vanaf 16.15 uur volgen via de livestream of de app Debat Direct.

Het Klimaatfonds is een begrotingsfonds waarmee maatregelen betaald kunnen worden om broeikasgassen zoals CO2 te verminderen. In het coalitieakkoord is afgesproken de afname van broeikasgassen in lijn te brengen met de Europese klimaatwet. Volgens deze klimaatwet moet Nederland in 2030 ten minste 55 procent minder broeikasgassen uitstoten in vergelijking met 1990. Ook wordt vastgelegd dat Nederland in 2050 klimaatneutraal moet zijn.

Forse maatregelen en investeringen nodig

Ondanks de inspanningen van afgelopen jaren ligt Nederland niet op koers om deze doelen voor broeikasgasreductie te behalen. Daarom zijn er de komende jaren forse maatregelen en investeringen nodig, vindt het kabinet. Het Klimaatfonds is bedoeld om op middellange termijn middelen te reserveren en beschikbaar te stellen. Het wetsvoorstel regelt onder meer de doelstelling van het fonds en de aard van de uitgaven. Het voorstel wijst de minister van Klimaat en Energie als fondsbeheerder aan.

Wetgevingsrapporteurs

De vaste commissie voor EZK heeft de Kamerleden Raoul Boucke (D66) en Suzanne Kröger (GroenLinks) aangesteld als wetgevingsrapporteurs voor de Tijdelijke wet Klimaatfonds. Zij hebben zich grondig verdiept in het wetsvoorstel, zodat de Kamerleden in de commissie de parlementaire behandeling met veel kennis van zaken kan doen. De rapporteurs hebben het wetsvoorstel en bijbehorende documenten onderzocht op relevante kwaliteitsaspecten en gesprekken met experts gevoerd. Op 26 juni 2023 brachten zij hun eindrapport uit.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket

Skype