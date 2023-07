Minister Javier Silvania

PERSBERICHT

Op 26 juni 2023 heeft Curaçao het bericht ontvangen dat Noorwegen het belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belasting per 1 januari 2024 zal beëindigen. De opzegging is kenbaar gemaakt door de Minister van Buitenlandse Zaken van Noorwegen door middel van een zogeheten ‘Note verbale’. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft ogenblikkelijk via diplomatieke wegen Noorwegen verzocht om een toelichting op de opzegging van het verdrag. Uit de reactie die vandaag van Noorwegen is ontvangen blijkt dat de Noorse regering op 9 juni 2023 besloten heeft om belastingverdragen met Sierra Leone, Barbados, Curaçao, Jamaica en Trinidad & Tobago te beëindigen.

De reden voor beëindiging is volgens Noorwegen, de noodzaak om het Noorse belastingverdragennetwerk actueel te houden, rekening houdend met hun fiscaal verdragsbeleid, in het bijzonder met de uitkomst van het OESO/G20-project voor grondslaguitholling en winstverschuiving (BEPS-project). Het actualiseren van de oudere belastingverdragen, die volgens Noorwegen in de praktijk zelden worden gebruikt, zouden volledig opnieuw onderhandeld moeten worden.

Met sommige van de genoemde jurisdicties zou Noorwegen in ieder geval geen belastingverdrag (meer) afsluiten.

De opzegging van het verdrag komt als een verrassing voor Curaçao en het bericht is door de Minister van Financiën, Javier Silvania, met verbazing ontvangen. Een verdrag opzeggen is hoogst ongebruikelijk. Des te meer als voorafgaand geen overleg of vooraankondiging van het voornemen tot opzegging heeft plaatsgevonden.

Aangezien de door Noorwegen gegeven toelichting summier is, zal worden verzocht om een nadere uitleg. Curaçao heeft momenteel twee belastingverdragen ter voorkoming van dubbele belasting, met Noorwegen en Malta. Alleen het verdrag met Noorwegen, dat ten tijde van de Nederlandse Antillen is gesloten, is in werking getreden. Het belastingverdrag met Malta doorloopt momenteel het ratificatieproces.

