PLAN NACIONAL PA ATENDE CU E PROBLEMATICA DI CACHO NA ARUBA (Parti 5 di 6)

DOÑONAN RESPONSABEL STIMA MI MASCOTA

E meta di Plan Nacional pa atende cu e problematica di cacho na Aruba no ta pa Polis subi caya y cuminsa parti multa pa loco. E intencion ta pa por educa y stimula ciudadanonan na Aruba pa bira doñonan mas responsabel pa nan cacho y otro mascotanan. Segun e comision di accion, e intencion ta pa cu e campaña ‘STIMA MI MASCOTA”, crea e conscientisacion aki.

E campaña lo duna comunidad e instrumentonan necesario pa logra haci escogencia responsabel. Lo splica di tur locual un doño responsabel ta encera y lo sigui educa y stimula doñonan pa asumi nan responsabilidad pa cu nan mascotanan. Si un persona scoge pa no tin un mascota pasobra e no por alcansa pa cubri por ehempel su cuminda of su cuido veterinario, tambe ta un escogencia responsabel cu ta di aplaudi. Tin tambe situacion cu un persona tin e placa, pero no tin e espacio necesario of e tempo pa cuida su mascota, cu na final di dia tambe ta bira un problema. Of tambe tin esun cu tin e placa, tin e luga, pero no tin e cacho cu ta cuadra cu e caracter di e persona. Tur esaki ta pone cu na un manera of otro, ta doño di un cacho lo bira un problema pa e persona.

E meta di e Plan Nacional ta pa tur persona cu a dicidi di tin un mascota, un dia den su bida por bisa cu e tambe realmente ta stima su mascota.

RASA CACHO

Manera ta conoci, e negoshi di rasa cacho, por ta un negoshi ‘lucrativo’ pero mes momento ta crea mas problema. Mientras e focus den mayoria di e casonan ta pa gana placa facil, ta lubida varios punto clave. Unabes cu puppies nace, nan tambe mester wordo cuida, y vacuna. Tur esaki ta costa placa y por wordo considera como e ‘inversion inicial’. Pero hopi biaha e persona cu ta rasa cacho, no tin e fondo pa haci esaki. Na dado momento ta entrega e cacho asina mes na e doño(nan) nobo, cu e posibilidad cu e cacho por bira malo y ta crea gasto inespera y innecesario pa e doño nobo. Tin biaha ta sosode cu no ta haya un doño adecuado, of asta, si no logra haya doño, e cacho(nan) lo ta/keda un problema pa e doño ‘original’.

Comision di accion ta conseha pa introduci reglanan den ley pa cu rasamento di cacho tambe, pasobra no ta tur ora esaki ta bay manera debe ser. E comision kier logra cu e plan, pa hende realisa cu di e momento cu dicidi di tuma un mascota, tin responsabilidadnan grandi ta bin cu e escogencia, incluyendo e cria di e mascota, pa nan niun no end up riba caya sin un doño pa cuida pa nan.