Ban Traha ta yuda sinku persona haña trabou  / Vijf personen aan het werk door Ban Traha 

Ban Traha ta yuda sinku persona haña trabou

Kralendijk – Sinku hende a haña trabou na Bonaire Mobile Carwash & All Around Cleaner dor di e proyekto Ban Traha di Entidat Públiko Boneiru (EPB). Ban Traha ta un trayekto di Plenchi di Trabou ku ta yuda hendenan ku no por haña trabou fásil.



Desde promé di yanüari 2021 Plenchi di Trabou ta traha huntu ku Bonaire Mobile Carwash & All Around Cleaner. E akuerdo pa garantisá e sinku kuponan di trabou na Bonaire Mobile Carwash & All Around Cleaner ta pa un aña. Diferente persona por kuminsá traha durante e aña i haña eksperensia. Asina un di nan haña un otro trabou ta yena e kupo na e carwash ku un otro persona.

“Mi ke yuda mi komunidat!” segun di Egbert ‘Wimpy’ Saragoza, doño di e kompania di laba outo. “ Na Boneiru no tin inisiativa pa saka man yuda”, segun Wimpy. Pa e motibu aki el a bin ku e inisiativa pa guia i yuda hóbennan den nan desaroyo. E ta hasi esaki pa diesseis aña kaba.

Segun Wimpy: “E lucha ta duru, bo tin ku kana nan tras, guia nan pa bai dilanti. Mi a kustumbrá ku mi no tin ku ferwagt nada, pero keda pendiente di tur kos. Ta abo tin ku forma nan pa nan sigui traha i keda motivá. E hóbennan aki tin mester di èkstra yudansa i guia.”

E supsidio di EPB i Plenchi di Trabou lo sòru pa e hóbennan aki haña e yudansa nesesario. “Guia esunnan ku tabata pèrdí. Nan ta kue e chèns ku dos man”, Saragoza a bisa. Ban Traha ta un inisiativa di EPB i RCN. Ban Traha ta pone atenshon riba hendenan ku no por haña trabou fásil.

Vijf personen aan het werk door Ban Traha

Kralendijk – Vijf personen hebben een baan gekregen bij Bonaire Mobile Carwash & All Around Cleaner door het project Ban Traha van het openbaar lichaam Bonaire (OLB). Ban Traha is een traject van Plenchi di Trabou dat hulp biedt aan mensen die niet makkelijk aan een baan komen.



Vanaf 1 januari 2021 werkt Plenchi di Trabou samen met Bonaire Mobile Carwash & All Around Cleaner. Deze samenwerking houdt in dat er voor 1 jaar vijf werkplekken gegarandeerd worden bij Bonaire Mobile Carwash & All Around Cleaner. Dit zijn arbeidsplekken voor personen die moeilijk een baan kunnen krijgen. Tijdens dit jaar kunnen verschillende personen werken om aan ervaring te komen. Wanneer één van deze personen doorgroeien naar een andere baan, wordt de werkplek bij de carwash gevuld met iemand anders.

“Ik wil mijn gemeenschap helpen!” zegt Egbert ‘Wimpy’ Saragoza, eigenaar van de carwash. Wimpy vindt dat er “op Bonaire geen initiatief is om elkaar te helpen”. Hierdoor is hij jongeren gaan begeleiden en steunen in hun ontwikkeling. Dit doet hij al zestien jaar.

Volgens Wimpy: “Het gaat niet makkelijk maar je moet ze blijven begeleiden en in hun blijven geloven. Ik heb geleerd om positief te zijn en weinig te verwachten. Jij moet ze steeds inspireren om gemotiveerd te blijven. Deze jongeren hebben extra ondersteuning nodig”.

De vergoeding van OLB en Plenchi di Trabou gaat ervoor zorgen dat deze jongeren geschikte hulp krijgen. “Begeleid hem of haar die hulp nodig heeft. Ze zullen de kans die ze nu krijgen met twee handen pakken”, aldus Saragoza. Ban Traha valt onder Plenchi di Trabou, een initiatief van OLB en RCN. Daar wordt aandacht gegeven aan de personen die niet makkelijk aan een baan kunnen komen.