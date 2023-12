IQOS, ta keinta tabako i ta diferente na un ‘vape’

Sin huma, shinishi ni holó, IQOS ta redusí, un averahe di 95% di eksposishon

na supstansianan tóksiko ku por wòrdu hañá den sigarianan tradishonal.

Desde e lansamentu di IQOS den merkado di Kòrsou, hopi hende a ekspresá nan duda. IQOS ta un ‘vape’? E kontesta ta un ‘NÒ’. IQOS no ta un ‘vape’. Sinembargo ta balapena menshoná ku ámbos produkto ta un mihó alternativa, ku sigui huma sigaria tradishonal. Ámbos produkto ta sin huma. Awor, e pregunta, ki ta e diferensia entre IQOS i un ‘vape’ òf un sigaria elektróniko? Sigui lesa i nos lo duna bo esnan di mas importante:

Dispositivonan pa keinta tabako i ‘vape’ ta usa tabako di bèrdat?

Dispositivonan ku ta keinta tabako manera IQOS, ta keinta tabako di bèrdat riba un temperatura spesífiko, usando un sistema pa kontrolá e temperatura di manera ku ta prevení esaki di kima. Kontrali na sigarianan elektróniko ku ta vaporisa un líkido ku ta kontené nikotina i sabor ora e usuario inhalá esaki.

IQOS i mayoria ‘vape’ ta kontené nikotina, ounke tin algun líkido pa ‘vape’ ku ta liber di nikotina. Den IQOS e nikotina ta presente mediante e tabako real ku ta wòrdu usá den e produkto. Kontrali na sigarianan elektróniko òf ‘vape’, den kual nikotina ta keda agregá na e líkido. Pa motibu ku no tin ‘kimamentu’ ta tuma lugá, ni e tabako keintá, ni e sigaria elektróniko ta produsí shinishi òf huma, kual ta e kousa prinsipal pa dañonan okashoná dor di humamentu. Na su lugá ta usa un sistema pa keinta e tabako pa generá un aerosol ku ta keda inhalá pa e usuario.

Un eksperensia kasi ritual: IQOS ta duna un eksperensia hopi similar na e ritual di huma un sigaria tradishonal, pero esaki mediante un dispositivo ku ta keinta e tabako. E halamentu di rosea ta similar na esun ora di huma ‘tradishonal’, pero e ousensia di huma ta kambia e eksperensia kompletamente. Esaki pa motibu ku ta huma dor di un filter idéntiko na esun tradishonal, diferente na e ‘vape’ na unda ta hala rosea mediante un ‘pipa’ di plèstik òf di metal. Den ámbos kaso, e ousensia di huma ta representá un redukshon di eksposishon na sustansianan tóksiko.

IQOS na Kòrsou: IQOS ta un parti esensial di Philip Morris International su vishon pa remplasá e sigaria tradishonal ku un dispositivo liber di huma. Ta kalkulá ku desde su lansamentu, mas di 1,000 adulto ku ta huma na Kòrsou ta haña IQOS un mihó alternativa. Komo resultado, a stòp di huma mas di 3,000,000 sigaria, danki na uso di IQOS.

IQOS ta presente den 81 pais, representando alrededor di 28 mion humadó ku a skohe pa e mihó alternativa aki, na lugá di sigui huma sigaria tradishonal.

Kiko Siensia ta bisa? Estudionan (www.pmiscience.com)ta mustra ku loke ta mas dañino di humamentu, no ta e nikotina, sino e emishon di komponentenan di e sigaria na temperatura haltu. Dor di no kima e tabako, IQOS ta eliminá e huma redusiendo un averahe di 90 pa 95% eksposishon na sustansianan tóksiko. IQOS no ta un produkto totalmente sin riesgo, ya ku e tin nikotina, kual por ta adiktivo.

Sin Huma i sin shinishi: IQOS ta evitá huma, i shinishi i no ta fuente di huma pa otronan. Di akuerdo ku estudionan riba kalidat di aire, su uso no ta afektá aire interior (den un establesimentu) negativamente. Adishonalmente, un usadó di IQOS, nunka lo tin holó riba su paña, man òf kabei; dor ku e dispositivo no ta produsí huma, pero un aerosol ku ta prevení pa holó di tabako ta presente.

