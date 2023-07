Persbericht KPCN – Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) attenderen bestuurders erop aandachtiger te zijn voor verkeersborden op de Kaya Grandi

Kuerpo Polisial Hulanda Karibense ta hala atenshon di shofùrnan pa ta mas atento pa bòrchinan di tráfiko den Kaya Grandi

Kaya grandi ku resientemente a keda renobá, tin bòrchinan di tráfiko nobo. Polis lo aktua severo riba kumplimentu di e bòrchinan aki. E bòrchi ku por mira na entrada di Kaya Grandi (imágen 1) na altura di Tourism Corporation Bonaire (TCB), ta nifiká ku ta prohibí pa stashoná pafó di e espasio indiká na e banda di kaya ku e bòrchi ta. Pa motibu ku tin un bòrchi na ámbos banda di kaya, ta nifiká ku e regla ta konta pa stashoná na banda robes i drechi di e kaya. E regla aki ta keda bálido te ku despues di Digicel, kaminda tin un bòrchi solamente na banda drechi di kaminda. Aparte di esei bo tin ku ta konsiente ku e espasio entre e balanan di betòn na banda di kaminda no ta lugá pa stashoná. Pues no ta permití pa stashoná ningun tipo di vehíkulo entre esakinan (imágen 2). Paga tinu tambe riba e bòrchinan ku tin na entrada di Kaya Almirante Pedro Luis Brion (imágen 3).

E espasio di stashoná ku e bòrchi di karga i deskargá (laden en lossen), kaminda bo por stashoná pa un tempu kòrtiku, ta únikamente destiná pa hiba òf buska merkansia. Pues nan no ta destiná pa stashoná di forma liber. Bo tin ku hasi uzo di e espasio aki pa stashoná pa buska òf hiba un merkansia? Keda tur ora den bisindario di e vehíkulo. Esaki pa na momentu ku tene un kòntròl (imágen 4). Ademas por mira e bòrchinan aki na diferente sitio mas den Playa, entre otro den e hanchi konektá na Kaya Prinses Marie (imágen 5). Polis lo aktua riba esaki tambe. Si bo no ta kumpli ku e bòrchinan di tráfiko, por duna òrdu pa kita bo vehíkulo. Bo por haña un prosèsferbal di máksimo 85 dòler i ta tou bo vehíkulo ku un kran. E gastunan aki tambe ta bini riba bo kuenta.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 911/112 òf e liña di tep anónimo 9310.

Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) attenderen bestuurders erop aandachtiger te zijn voor verkeersborden op de Kaya Grandi

De recent gerenoveerde Kaya Grandi heeft nieuwe verkeersborden en de politie zal streng handhaven op de naleving van deze borden. Het bord dat te zien is bij de ingang van Kaya Grandi (zie afbeelding 1), ter hoogte van Tourism Corporation Bonaire (TCB), betekent dat het verboden is om te parkeren buiten de aangewezen parkeervakken aan de kant van de straat waar het bord staat. Aangezien het bord aan beide kanten van de straat staat, betekent dit dat deze regel geldt voor parkeren aan de linker- en rechterkant van de straat. Deze regel blijft gelden tot na Digicel, waar het bord alleen aan de rechterkant van de straat staat. Wees je er bovendien van bewust dat de ruimte tussen de betonnen ballen aan de kant van de weg geen parkeervakken zijn. Het is dus niet toegestaan om hiertussen te parkeren (zie afbeelding 2). Let ook op de borden die bij de ingang van Kaya Almirante Pedro Luis Brion staan (zie afbeelding 3).

Parkeervakken met een ‘laden en lossen’ bord, waar je voor korte tijd mag parkeren, zijn uitsluitend bedoeld om goederen weg te brengen en op te halen. Ze zijn dus niet bestemd voor vrij parkeren. Moet je gebruik maken van deze parkeervakken om iets op te halen of weg te brengen? Blijf dan ten alle tijden in de omgeving van het voertuig. Dit voor als er een controle is (afbeelding 4). Daarnaast zijn deze borden op verschillende locaties in Playa te zien, onder andere in de zijstraat op de Kaya Prinses Marie (zie afbeelding 5). De politie zal hier ook op handhaven. Bij het niet naleven van de verkeersborden kan je opgeroepen worden om jouw voertuig te verwijderen. Je kan een boete krijgen van maximaal $85 en je voertuig kan worden weggesleept met een sleepwagen. Ook deze kosten zijn voor eigen rekening.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911/112 of de anonieme tip lijn 9310.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket

Skype