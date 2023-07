Politieberichten van maandag 3 juli tot en met woensdag 5 juli 2023 // Notisia di polis di djaluna 3 di yüli te ku djárason 5 di yüli 2023

Notisia di polis di djaluna 3 di yüli te ku djárason 5 di yüli 2023

Detenshon pa manehá bou di influensia.

Alrededor di 1:15 or riba djaluna 3 di yüli, un aksidente a tuma lugá riba Kaya Bamba. Despues ku a hasi un tèst di supla ku un di e shofùrnan, a resultá ku e tabata bou di influensia. A detené e hòmber di inisial A.I.T. di 30 aña di edat en konekshon ku manehá bou di influensia di alkohòl.

KPCN ta hasi yamada na doño di outo bandoná

Pa basta tempu tin un outo stashoná riba kaminda públiko den e bario di Tera Kòrá.

Ta trata di un outo koló pretu di marka Dodge, modèl Durango SLT, numerá B-11495. Esaki ta stashoná kantu di kaminda na altura di Kaya Maranon i Kaya Colorado. Un súplika ta bai na doño di e vehíkulo pa kita e outo dentro di 2 biaha 24 ora. Despues di 48 ora, lo laga kita e outo.

Paga tinu! No ta permití pa un vehíkulo ta stashoná mas ku 2 biaha 24 ora riba karetera públiko. Ademas, vehíkulonan ku ta stashoná kantu di kaya, no por ta molèster pa e tráfiko ku ta move òf blòkia entrada di un propiedat. Por duna otro prohibishon òf instrukshon pa medio di bòrchinan di tráfiko den bisindario. Un prosèsferbal pa stashoná na un sitio ku ta prohibí por yega te ku 85 dòler. Si tou bo vehíkulo, bo tin ku paga e gastunan di esaki tambe.

Kuerpo Polisial Hulanda Karibense ta duna konseho kontra ladronisia di skuter

Resientemente a drenta hopi notifikashon di ladronisia di skuter na polis, entre nan hopi skuter di hür. Kuerpo Polisial Hulanda Karibense ta hasi un yamada na tantu doño i hürdónan di skuter pa tuma e siguiente medidanan di seguridat pa evitá ladronisia di skuter. Hürdónan di skuter, uza un kadena ku lòk di kùr (ART3), (ta hür e slòt hopi biaha aserka pa un montante èkstra) i si ta posibel, un di dos lòk. Bo ta uza un kadena òf kabel ku lòk? Instalá esaki parti ariba i lòs. Parti ariba ku espasio for di suela ta hasi’e difísil pa uza un skèr di kòrta heru i esaki ta bira mas difísil pa zag na momentu ku e kadena òf kabel ta lòs i no pèrtá. Na momentu ku un kadena ta riba suela, por uza esaki pa kibra e slòt. Bo ta uza un lòk yamá ‘beugelslot’? E ora ei ta mihó pa kologá esaki mas abou posibel. Yena e espasio di e lòk mas tantu ku ta posibel.

Ademas, kòrda semper pa saka e yabi for di e lòk i para e skuter ku un lòk di stür. Stashoná bo skuter, si ta posibel, na un sitio ku hopi moveshon. Stashoná bo skuter anochi na un sitio ku iluminashon. Stashoná bo skuter kaminda bo tin bista riba dje. Aparte di esei, uza un sistema di alarma i/òf un boton di start si esaki ta na disposishon di e skuter. Hopi biaha bo no ta sigurá kontra ladronisia, pues bo ta responsabel pa e gastunan. Lesa bo kontrakt bon pa mas informashon.

Hürdónan di skuter, instalá un sistema di alarma riba e skuter, konsehá esnan ku ta hür e skuter pa uza un èkstra lòk, uza un sistema pa trèk òf un GPS riba e skuter. Aparte di esaki sòru pa e sitio ku bo ta stashoná bo skuter(nan) ta protehá optimalmente. Un porta i bentana seif, portanan ku skarnir kualitativo. Pone kámara di seguridat na e sitio ku bo ta warda e skuter(nan) ku un detektor ‘stop and motion’, ku asina tin moveshon, bo ta haña un notifikashon riba bo telefòn.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 911/112 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van maandag 03 juli tot en met woensdag 05 juli 2023

Aanhouding rijden onder invloed

Op maandag, 3 juli omstreeks 13.15 uur vond er een aanrijding plaats op de Kaya Bamba. Na een blaastest bleek een van de bestuurders onder de invloed van alcohol te zijn. De 30-jarige met initialen A.I.T. is aangehouden voor het rijden onder invloed.

Het KPCN roept eigenaar van verlaten auto op

Al enige tijd staan er een verlaten auto op de openbare weg in de wijk Tera Kora. Het betreft een zwarte auto van het merk Dodge, model Durango SLT, met kentekennummer B-11495. Deze staat geparkeerd langs de weg aan de Kaya Maranon en de Kaya Colorado. De eigenaar wordt verzocht om binnen 2×24 uur deze voertuig te verwijderen. Na 48 uur zal de auto worden weggesleept.

Let op! Voertuigen mogen niet langer dan 2×24 uur op de openbare weg staan. Bovendien, voertuigen die aan de kant van de weg geparkeerd staan, mogen het doorgaande verkeer niet hinderen of de toegang tot een eigendom belemmeren. Andere verboden of instructies kunnen worden aangegeven door verkeersborden in de omgeving. Een boete voor parkeren waar dat niet is toegestaan kan oplopen tot 85 dollar. Als jouw voertuig wordt weggesleept moet jij ook de kosten hiervan betalen.

Het Korps Politie Caribisch Nederland adviseert maatregelen tegen scooterdiefstal

Recentelijk heeft de politie veel meldingen gekregen van gestolen scooters, waaronder veel gehuurde scooters. Het Korps Politie Caribisch Nederland roept zowel huurders als verhuurders van scooters op om de volgende veiligheidsmaatregelen te nemen om scooterdiefstal te voorkomen. Scooterhuurders, gebruik een ART3 gekeurd kettingslot (sloten worden vaak erbij verhuurd voor een extra bedrag) en, indien mogelijk, een tweede ART gekeurd slot. Gebruikt je een ketting- of kabelslot? Bevestig het dan hoog en los. Hoog van de grond bemoeilijkt het gebruik van een betonschaar en doorzagen is moeilijker wanneer het slot los hangt. Wanneer een kettingslot tegen de grond hangt, kan de grond worden gebruikt bij het breken van een slot. Gebruikt je een beugelslot? Dan kan je deze het beste zo laag mogelijk hangen. Vul de ruimte binnen de beugels zoveel mogelijk op.

Daarnaast, onthoud altijd om de sleutel uit het contactslot te halen en plaats de scooter op stuurslot. Parkeer jouw scooter, indien mogelijk, op een drukke plek. Parkeer jouw scooter ’s avonds op een verlichte plek. Parkeer jouw scooter zo dat je er zicht op hebt. Bovendien, gebruik een alarmsysteem en/of een start onderbreken als deze beschikbaar zijn op de scooter. Je bent vaak niet verzekerd tegen diefstal en dus verantwoordelijk voor de kosten. Lees je contract goed door voor meer informatie.

Scooterverhuurders, zet een alarmsysteem op de scooter, adviseer huurders om een extra hangslot te gebruiken, gebruik een startonderbreker, zet een track- en tracesysteem oftewel een GPS tracker op de scooter. Daarnaast, zorg dat je stallingsruimte optimaal beveiligd is. Veilige deuren, ramen, poorten met kwalitatief goed hang- en sluitwerk. Plaats eventueel camerabewaking in je stallingsruimte met ‘stop and motion’ detector, zodra er beweging is krijg je een melding op je smartphone.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911/112 of de anonieme tip lijn 9310.

