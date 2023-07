Beëdiging Nicole Temmink

5 juli 2023

Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft op woensdag 5 juli Nicole Temmink beëdigd als Tweede Kamerlid voor de SP. Zij volgt Renske Leijten op, die op 4 juli afscheid nam van de Kamer.

Nicole Temmink was kandidaat voor de SP bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Zij was onder andere gemeenteraadslid in Groningen en Amsterdam. Ook was ze beleidsmedewerker van de SP-Tweede Kamerfractie.

Afscheid Renske Leijten

Temmink volgt Renske Leijten op, die op 4 juli afscheid nam van de Kamer. Lees meer over het afscheid van SP-Kamerlid Renske Leijten.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket

Skype