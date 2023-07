Kamer voert veel tweeminutendebatten deze week

4 juli 2023

Op de vergaderagenda van deze week staan veel tweeminutendebatten. Zo wordt er in de plenaire zaal onder meer gedebatteerd over het zorgverzekeringsstelsel, steun voor Oekraïne, de Participatiewet en verkeersveiligheid.

De tweeminutendebatten vinden plaats in de plenaire zaal.

In de vergaderweek voor het zomerreces, dat dit jaar op vrijdag 7 juli start, staan er traditiegetrouw veel tweeminutendebatten op de agenda. Op deze manier kan de Kamer belangrijke debatten afronden voordat na het reces het nieuwe parlementaire jaar begint.

Wat is een tweeminutendebat?

Een tweeminutendebat is een kort debat waarbij iedere politieke partij twee minuten spreektijd krijgt. Het wordt gebruikt om een onderwerp af te ronden waarover Kamerleden al eerder in een commissie hebben gedebatteerd. Er wordt er maar één termijn gehouden. Dit betekent dat eerst de woordvoerders van de fracties in de Tweede Kamer aan het woord komen en de minister of staatssecretaris hierop reageert. Tijdens het tweeminutendebat, dat plaatsvindt in de plenaire zaal, kunnen de Kamerleden moties indienen.

Soorten debatten

Er zijn verschillende soorten debatten, met verschillende regels. In de commissies gaat het over specifieke onderwerpen in bijvoorbeeld commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en hoorzittingen. In de plenaire zaal vindt onder meer het vragenuur plaats. Ook zijn er meerderheids-, dertigleden en tweeminutendebatten.

