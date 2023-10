Gecombineerd Inspectie en UO G&GZ Onderzoek House of Agatha Foundation

Willemstad – In het kader van de routinematige onderzoeken naar bejaardentehuizen, is door Inspectie Volksgezondheid samen met UO Geneeskundige en Gezondheidszaken een routine inspectiebezoek gebracht aan het bejaardentehuis House of Agatha Foundation.

Tijdens het bezoek is gebleken dat de medische zorg aan de bewoners ruim voldoende is. De medische dossiers bevatten de nodige informatie en zijn compleet. Het medicatiebeheer en medicatiebeleid voldoen aan de eisen. Personeelsbezetting is voldoende. Er is voldoende bezigheid en activiteiten voor de cliënten. Er is deskundigheid voor de zorg. De voeding is uitbesteed aan een door de instanties bekende.

De algehele hygiënische indruk tijdens de inspectie bleek positief te zijn. In de badkamers dienen meer verlichting en wand beugels te komen, zo ook in de gangen. In de keuken ontbreekt op enkele plaatsen een muggengaas.

De instelling werd op de hoogte gebracht van alle actiepunten waaraan er per direct en op korte termijn gewerkt dient te worden, waaronder het afronden van de benodigdheden voor het krijgen van een goedgekeurd ontruimingsplan.

Inspecteur – Generaal Volksgezondheid a.i.

Prof. S. O. Keli

