Zomerreces Hof en Gerecht tussen 7 juli en 18 augustus

Willemstad – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en het daarbij horend Gerecht in eerste

aanleg van Curaçao zullen reces houden van 7 juli tot en met 18 augustus 2023. Gedurende het

reces zullen in beginsel geen zittingen worden gehouden anders dan in kort geding, in andere

spoedeisende zaken en enkele geplande strafzittingen.

Anders dan algemeen wordt gedacht, betekent het reces niet dat het Hof en de Gerechten dicht

gaan. De griffie van het Hof en van de Gerechten op alle eilanden zullen regulier open zijn

(behalve op atv en feestdagen), alleen zullen er minder zittingen plaatsvinden gedurende het

reces.

Bij spoedeisende zaken kan, vanwege de beperkte bezetting van rechters en griffie, de termijn

tussen indiening en behandeling van het verzoek langer zijn dan gebruikelijk.

Het Hof houdt raadkamerzittingen in strafzaken op 11 juli, 13 juli (pro-forma) 18 juli en 25 juli.

De informatiebalie van Kas di Korte is gedurende het reces op de normale openingstijden

geopend voor publiek: van maandag tot en met vrijdag van 8:00 – 12:00 uur en van 13:30 – 16:00

uur.

