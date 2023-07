Debat over de NAVO

6 juli 2023

De commissie voor Buitenlandse Zaken debatteert op donderdag 6 juli van 9.30 tot 12.30 uur met ministers Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en Kajsa Ollongren (Defensie) over de NAVO. U kunt het debat volgen via de livestream en de app Debat Direct.

Het debat gaat over de agenda van de NAVO-top op 11 en 12 juli in de Litouwse hoofdstad Vilnius. Staatshoofden en regeringsleiders komen daar bijeen ‘tegen de achtergrond van de aanhoudende Russische aanvalsoorlog in Oekraïne, de sterk toegenomen dreiging richting het NAVO-verdragsgebied en het blijvende belang van eenheid en vastberadenheid onder bondgenoten’, zoals Hoekstra schreef in een brief aan de Kamer op 30 juni 2023.

Gespreksonderwerpen

De bondgenoten spreken over onder andere de steun aan Oekraïne en de bredere relatie tussen de NAVO en Oekraïne, de defensie-uitgaven, EU-NAVO samenwerking, de versterking van de bondgenootschappelijke afschrikking en verdediging, en de samenwerking met partners in de Indo-Pacificregio. Staatshoofden en regeringsleiders zullen tijdens de top een politieke verklaring aannemen.

Eerdere bijeenkomsten

Op de agenda van het commissiedebat staan ook eerdere ministeriële bijeenkomsten van de NAVO van afgelopen voorjaar, zoals die van 4 en 5 april en 31 mei en 1 juni. Die laatste betrof een informele zitting.

