Beëdiging Hans Teunissen

6 juli 2023

Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft op donderdag 6 juli Hans Teunissen beëdigd als Tweede Kamerlid voor D66. Hij volgt Marijke van Beukering-Huijbregts op die op 1 juni afscheid nam van de Kamer.

Hans Teunissen stond op plaats 31 als kandidaat-Kamerlid bij de verkiezingen van 2021. Hij was bestuurder van een scholengemeenschap in Breda. In de Tweede Kamer zal hij zich inzetten voor het middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast heeft hij Binnenlandse Zaken in zijn portefeuille en gaat hij zich bezighouden met onder andere de Nederlandse democratie en de rechtsstaat.

