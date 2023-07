KOMUNIKADO DI PRENSA 320/2023.

10 yüli 2023.

Hòmber heridá pa arma di kandela.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Djadumingu 9 di yüli 2023 alrededor di 22.51’or, Sentral di polis a dirigí un unidat pa un

adrès na Montaña Rey pa un hòmber ku a risibí herída di bala for di arma di kandela.

Na yegda di e unidat, el a bin topa bèrdat ku un hòmber ku herída di bala na altura di su

barika.

For di investigashon preliminar a sali na kla ku un hòmber lo a bai mustra un otro un arma

di kandela i na e momentu ei un bala a sali for di e arma i alkansá e víktima na altura di su

barika.

Ku ambulans a transportá e víktima pa Sala di Emergensia di C.M.C. pa tratamentu médiko.

Te na e momentunan aki no a hasi detenshon i no a logra di konfiská e arma di kandela.

E kaso ta sigui den investigashon.

