International Desk di Boneiru ta selebrá su promé aña

Un di e programanan di mas remarkabel ku nos isla tin e honor pa kolaborá aden ta RESEMBID (Resilience, Sustainable Energy and Marine Biodiversity Programme). Durante e promé aña di IDB a kolaborá huntu ku STINAPA ku nan proyecto di RESEMBID na Lac Bay di un balor di EUR 750.000. Tambe por menshoná ku RESEMBID a finansiá un raport di Wereldbank ku e tema di límite di kambionan aseptabel i kapasidat di akohida (limits of acceptable change and carrying capacity) pa Boneiru. Den e raport aki ta wordu indiká na ki manera Boneiru por desaroyá su futuru na un manera mas sostenibel.

International Desk Bonaire viert 1 jaar

05 juli 2023

De International Desk (IDB) biedt de Bonairiaanse gemeenschap toegang tot uitgebreide informatie over fondsen van de Europese Unie en Verenigde Naties waar het eiland in aanmerking voor komt.

Op 1 juni 2022 is de International Desk (IDB) opgericht onder het Kabinet van de Gezaghebber, waarbij de IDB fungeert als een verbindingspunt tussen Bonaire en de Europese Unie. We zijn verheugd over de succesvolle uitvoering van diverse projecten die IDB gedurende het eerste jaar voor Bonaire heeft gerealiseerd.

De International Desk (IDB) biedt de Bonairiaanse gemeenschap toegang tot uitgebreide informatie over fondsen van de Europese Unie en Verenigde Naties waar het eiland in aanmerking voor komt. We bieden uitgebreide ondersteuning aan onze ketenpartners, zowel tijdens de voorbereiding, uitvoering als afronding van hun project. Daarnaast werken we nauw samen met projectschrijvers en organiseren we succesvolle schrijfcursussen specifiek gericht op lokale projectschrijvers.

Als eiland zijn we bijzonder trots op het succesvolle samenwerkingsprogramma met het RESEMBID-programma (Resilience, Sustainable Energy and Marine Biodiversity Programme). Tijdens ons eerste jaar hebben we nauw samengewerkt met het RESEMBID-programma en STINAPA aan het project bij de Lac Baai, met een financiering van EUR 750.000. Dankzij de financiële ondersteuning van het RESEMBID-programma hebben we ook een rapport van de Wereldbank over de ‘limits of acceptable change and carrying capacity’ voor Bonaire kunnen realiseren.

Mooi om te noemen is ook het feit dat IDB in samenwerking met Curaçao een ‘site event’ heeft georganiseerd tijdens de Waterconferentie van de Verenigde Naties speciaal voor alle eilanden in de wereld met als doelstelling om uitdagingen en ‘best practices’ op het gebied van watermanagement met elkaar te delen.

Tenslotte zijn we ook trots op onze jonge Bonairiaanse vertegenwoordigers van de ‘Overseas Countries and Territories Youth Network’ (OCT-YN), Michélin Padmore en Mitch de Palm. Het jongerennetwerk van overzeese landen en gebieden (OCT) biedt jongeren een geweldige kans om een eenjarig leertraject te volgen, het EU-LGO-partnerschap en de werking van de Europese instellingen te ontdekken, en te netwerken met gelijkgestemde jongeren uit andere LGO. Dit jaar heeft Bonaire het grootste aantal inschrijvingen van geïnteresseerde jongeren die de nieuwe vertegenwoordigers willen zijn. We zijn ervan overtuigd dat de toekomst van Bonaire in goede handen is!

Pabien Bonaire met het eerste jaar van IDB en samen blijven we werken aan een mooie toekomst voor Bonaire.

Voor meer informatie over IDB kunt u terecht op onze website: https://bonairegov.com/idb/ en volg ons op Facebook: International Desk Bonaire.