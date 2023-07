Children Welfare Foundation a inisiá kampaña ‘No Mishi’ / Children Welfare Foundation start campagne ‘Afblijven’

Testimonio konmovedor di atleta Ghislain Berends:

Children Welfare Foundation a inisiá kampaña ‘No Mishi’

E lo kore di Ost pa Wèst dia 1 di Òktober próksimo!

WILLEMSTAD- Djamars 4 di yüli Children Welfare Foundation (CWF) a inisiá su kampaña ‘No Mishi’. Direktiva huntu ku interesadonan a reuní pa un atardi sosial na Midtown na Waaigat pa kòmbersá tokante di temanan tabú, entre otro, tentamentu, abusu/derecho di mucha i violensia doméstiko. Ghislain Berends, a konta su propio vivensia i su lucha ku ‘bullying’ den kurá di skol. Hopi biaha no ta realisá e konsekuensia negativo i troumátiko ku‘bullying’ tin pa e mucha ora e ta desaroyá i bira un adulto. Ghislain ta konta ku su lucha i sobrebibensia a motiv’é pa hasi un hazaña pa inspirá mucha i hóben; ‘tentamentu’ no ta definí ken bo ta!

E promé proyekto di CWF; ‘ East to West run, from start to a new beginning’.

Dia 1 di òktober 2023, Ghislain Berends, yu di e fundadó di CWF, lo kore di Oostpunt pa Westpunt pa yama atenshon pa e tópikonan menshoná i pa yuda kibra e tabú riba e temanan. Ghislain lo sali 4’or di mainta di Oostpunt pa yega na e komienso nobo na Westpunt. Su ‘run’ ta simbolisá e sufrimentu, lucha i triunfo di hende, i mucha en partikular. Tambe, e ta simbolisá un yamada di ousilio pa tur esnan ku ta víktima. E hazaña aki ta pa enkurashá tur hende pa yuda kibra e tabú, yuda kuminsá e kombersashon, yuda generá fondo i yuda inisiativanan públiko i privá. CWF pa medio di e akshon aki ta hasi un yamada na tur esnan ku ke kontribuí na e kousa pa pensa i disidí si nan ke kompartí nan historia. Esaki lo kontribuí na e sosten ku CWF ke duna na proyektonan relashoná direktamente ku e temanan menshoná. Ta invitá komunidat pa duna Ghislain e sosten i apoy’é dia 1 di Òktober durante di e ruta, zona un pitu i kompartí e hazaña riba medionan sosial di manera ku por konsientisá komunidat riba e temanan.

Un esfuerso ku ta karga sosten di sektor públiko

E esfuerso di Children Welfare Foundation i su presidente, Sr. Ghislain Berends por konta ku sosten di sektor públiko den representashon di 4 ministerio: SOAW, OCWS, Hustisia i GMN. Dentro di sektor públiko, e ministerio di SOAW ta kordinadó di e programa ku ta toka netamente e temanan di abusu di mucha i violensia doméstiko. E magnitut di e problemanan sosial aki ta rekerí atenshon spesial di tantu instansianan privá komo organisashonnan den sektor públiko pa por konsientisá i tuma akshon.

Tokante Children Welfare Foundation (CWF)

CWF a keda fundá na 2009 pa Sr. A. E. Berends pa duna un kontribushon na bienestar di mucha. E fundashon ta dirigí su esfuersonan, entre otro, na konsientisá pueblo riba temanan di ‘bullying’, abusu i derecho di mucha i violensia doméstiko. Pa logra su metanan, e fundashon ta organisá aktividatnan pa rekoudá fondo. Bo tambe ta aportá na CWF? Tuma kontakto via childrenwelfarefoundation2009@gmail.com.

Riba fotonan athunto un impreshon di lansamentu di e kampaña ‘No Mishi’.

Ontroerende getuigenis van atleet Ghislain Berends:

Children Welfare Foundation start campagne ‘Afblijven’

op 1 oktober aanstaande de Oost naar West Run

Willemstad – Op dinsdag 4 juli is Children Welfare Foundation (CWF) gestart met haar ‘No Mishi’ (Afblijven) campagne. Het bestuur samen met geïnteresseerden kwamen samen voor een sociale bijeenkomst bij Midtown te Waaigat om in gesprek te gaan over thema’s die taboe zijn, zoals: pesten, kindermisbruik en huiselijk geweld. Ghislain Berends heeft zijn eigen ervaring met pesten op het schoolterrein gedeeld. Vaak realiseert men zich niet hoe negatief en traumatisch de gevolgen zijn van pesten op de ontwikkeling van het kind naar volwassenheid. Ghislain gaf aan hoe zijn strijd en overleving zijn motivatie waren om een heldendaad te realiseren om kinderen en de jeugd te inspireren: Pesten zegt niet per definitie wie je bent.

Het eerste project van CWF: ‘East to West run: from start to new beginning’.

Op 1 oktober 2023, zal Ghislain Berends, zoon van de oprichter van CWF, van Oostpunt naar Westpunt rennen om aandacht te vragen voor genoemde onderwerpen en om te helpen met het doorbreken van het taboe op de thema’s. Ghislain zal om 4 uur ‘sochtends starten en zal van Oostpunt naar de ‘nieuwe start’ in Westpunt rennen. Zijn loop symboliseert het lijden, de strijd en overwinning van mensen en kinderen in het bijzonder. Tevens staat het symbool voor de schreeuw om hulp van alle slachtoffers. Deze heldendaad is om iedereen aan te moedigen om te helpen met het doorbreken van het taboe, om het gesprek aan te gaan, om fondsen te werven en om te helpen met publieke en private initiatieven. CWF wil met deze actie een oproep doen aan iedereen die een bijdrage wil leveren aan dit doel om even bij zichzelf na te gaan of zij bereid zijn hun persoonlijke verhaal te delen. Dit zal zeker bijdragen aan de ondersteuning die CWF wil geven aan projecten die direct met het thema te maken hebben. De hele gemeenschap wordt uitgenodigd om Ghislain te komen aanmoedigen langs de route, even de claxon te laten horen en om deze actie te delen via de sociale media, zodat iedereen bewust wordt van de thema’s.

Een inzet ondersteund door de publieke sector

De inzet van CWF en van haar voorzitter, Ghislain Berends, kunnen rekenen op de steun van de publieke sector / overheid vertegenwoordigd door 4 ministeries: SOAW, OCWS, Justitie en GMN. Binnen de overheid is het ministerie van SOAW belast met de coördinatie van het programma dat kindermisbruik en huiselijk geweld behandelt. De omvang van deze sociale problemen vergen speciale aandacht van zowel privé- instellingen als organisaties binnen de publieke sector om bewustwording te creëren en om actie te ondernemen.

Over Children Welfare Foundation (CWF)

CWF is in 2009 opgericht door dhr. A. E. Berends om een bijdrage te leveren aan het welzijn van kinderen. De stichting richt zich, onder andere, op het bewust maken van de gemeenschap over thema’s als, pesten, kindermisbruik, rechten van het kind en huiselijk geweld. Om haar doelen te bereiken organiseert de stichting activiteiten om fondsen te werven. Wilt u ook een bijdragen leveren? Neem dan contact op via childrenwelfarefoundation2009@gmail.com.

Op de foto’s een indruk van de start van de ‘No Mishi’ (Afblijven) campagne.

