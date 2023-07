AruBIG lo bai conta pa tur psicologo y enfermero

ARUBA- 11.07.2023. AruBIG lo drenta na vigor aki paar di luna pa tur psicologo y enfermero na Aruba. Ley di AruBIG ta bay exigi cu esaki sosode. E motibo ta pa garantisa cu e personanan cu ta traha den e ramo aki ta cualifica. E Ley di AruBIG lo percura pa tin suficiente profesional den ramo di salud y tambe salud mental. Ambos merece debido atencion debi na e demanda y retonan cu tin internacional y na nos pais.

E Landsbesluit cu aworaki ta den concepto lo pone riba papel cua credencialnan lo wordo reconoci por ehempel for di e Paisnan manera Hulanda, Merca y Canada, entre otro. Tambe lo fiha cua specialismonan lo reconoce y cua scolnan local lo yega na remarca. Solamente esnan cu ta wordo registra lo por carga e titulo di nan profesion.

Pa por garantisa cu ta tene cuenta cu mas tanto aspecto posibel, un asina yama ‘town hall meeting’ ta wordo yama cu tur psicologo. Motibo pa esaki ta cu mester haya tende di tur, si nan ta miembro di asociacion of no. Te aworaki no tawata obligatorio pa registra y pa e motibo ey no tur ora ta facil pa yega na tur psicologo. Esaki lo cambia cu AruBIG y p’esey ta importante pa tur psicologo na Aruba haya e presentacion y por duna feedback valioso pa cu e cambio aki conforme ley. E ‘town hall meeting’ aki lo tuma lugar riba 14 di juli pa 11 di mainta na DVG. Ta invita tur psicologo pa asisti e presentacion aki. Pa mas informacion por tuma contacto cu Kwaliteitsinstituut Aruba na telefon 2800231.

Pa e grupo di enfermero ta un poco diferente. E grupo aki ta hopi grandi, pa cual un invitacion lo wordo manda pa un cantidad limita di representante y stakeholdersnan den salud. Na nan turno nan lo por hiba e informacion aki bek na nan coleganan.

Cu e feedback aki lo por pasa riba e detayes y yega na un registro cu ta cuadra cu e necesidadnan real di Aruba y alabes garantisa un calidad halto di profesionalnan cu por traha y brinda cuido di salud.

Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, Follow nos riba Instagram directie_volksgezondheid_aruba, subi nos website www.dvg.aw, yama nos na 5224200 of mail nos na servicio@dvg.aw

