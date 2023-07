OM eist celstraffen tegen drie verdachten van diefstal elektrische fietsen

In Twente constateert de politie in het najaar van 2022 dat het aantal diefstallen van elektrische fietsen een flinke vlucht neemt. Dat gebeurt onder meer op een bruiloft in september: er worden uit een stalling twee fietsen weggenomen.

Er wordt een politieonderzoek gestart. Dat leidt naar drie verdachten die zich vandaag moesten verantwoorden voor de rechtbank in Almelo. Ze zijn samen, zo stelt het Openbaar Ministerie, verantwoordelijk voor in totaal 28 strafbare feiten (hoofdzakelijk diefstallen), twee van hen worden daarnaast verdacht van heling van elektrische fietsen.

Een 28-jarige verdachte uit Almelo hoorde vandaag 24 maanden gevangenisstraf tegen zich geëist. Zijn rol, hij zou in totaal 20 fietsen hebben ontvreemd, is het grootst. Het ging (dat verklaarde deze verdachte tijdens een politieverhoor) om een lucratieve business waarmee tienduizenden euro’s werd verdiend. De waarde van een e-bike loopt namelijk al snel in de duizenden euro’s per stuk.

De tweede verdachte is een 31-jarige verdachte uit Enschede, die volgens het OM bij acht feiten betrokken was. Hij hoorde een gevangenisstraf van 8 maanden tegen zich eisen. De laatste verdachte, een 33-jarige man uit Almelo, wordt met name verdacht van heling. Bij hem werden gestolen goederen aangetroffen en ook uit telefoongegevens blijkt zijn betrokkenheid. De officier van justitie eiste vandaag tegen hem vier maanden cel.

“Het gaat om een enorme hoeveelheid aan strafbare feiten”, aldus de officier van justitie vandaag in zijn requisitoir. “De verdachten hebben het afgelopen jaar met hun handelen een belangrijke bijdrage geleverd aan de criminaliteit in de regio Twente.”

Alle drie de verdachten hebben bovendien al een strafblad en kwamen eerder met justitie in aanraking vanwege vermogensfeiten. Dat werkt, volgens de richtlijnen van het OM, strafverzwarend.

