Dia 11 di juli 2023 tabata tin tratamentu di e kaso Investigashon Themis parti 2 den Korte di Hustisia. E sospechoso T.Q. ta keda sospecha di Labament’i plaka. Riba varios diferente orario, durante e periode di 27 yanuari 2019 te ku 8 februari 2020, e sospechoso so of huntu ku otro persona(nan), a hasi e akto di labament’i plaka un kustumber. Tumando na kuenta ku sospechoso kada bes di nobo tabata tin un of mas opheto manera

– Un kavel den Sunset Heights i/of

– E bibienda na Kaya Seru Molina i/of

– Un vehikulo di e marka Audi i/of

– Un oloshi di e marka Rolex i/of

– Un suma di plaka (kesh) di NAf. 95.943,35 ademas otro sumanan kesh i/of

– Kuantioso suma di plaka na moneda Canades i/of Florin

E origen berdadero i/of luga di skonde i/of ken ta propietario di e opheto i/of tabata propietario.

Mientras ku e sospechoso i/of su komplise(nan) mester tabata sa of sospecha ku e opheto(nan) tabata por parte of kompletu prosedente di un of otro delito.

