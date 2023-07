KONFERENSIA DI PENSHUN: ‘BIBA MAS, TRAHA MAS?’

Mundialmente paisnan ta enfrentá un subida struktural di espektativa di bida di nan habitantenan. Kon bon e sistemanan aktual di penshun por soportá esaki? Pa salbaguardiá seguridat sosial den futuro tambe, ta importante pa delineá solushonnan sostenibel ku ta duna sentido i plaser na nos bida mas largu. Esaki tabata e liña kòrá den e konferensia di dos dia ku Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) a organisá resientemente den kolaborashon ku Bijzondere Leerstoel Pensioenfondsbeheer na university of Curaçao (UoC).

For di un perspektiva lokal i internashonal a debatí tokante sostenibilidat di e sistemanan di penshun aktual den Karibe Hulandes. Na tur parti di mundu e sistemanan di penshun a surgi den un tempu ku personanan tabata biba konsiderablemente mas kòrtiku. E promedio di bida a oumentá gradualmente den e último dékadanan. Den e dokumental titulá ‘Your 100-year life’ ku a proyektá e promé dia di e konferensia, e profesor i sineasta Theo Kocken a portretá kon e provishonnan pa behes ta pará mundialmente. Inkluso den paisnan mas riku, e kambio den espektativa di bida a ehersé preshon riba e sistemanan di penshun. E dokumental, ku ta konsistí di historianan personal di personanan di varios pais i di análisis interesante di ekspertonan, ta ilustrá ku no ta demasiado lat. Sin embargo, hende mester pensa diferente tokante di behes, e kalidat di bida komo penshonado i riba kon ta finansi’é. Un idea den e direkshon ei ku a bini dilanta den e dokumental ta pa stòp di traha di forma ménos abrupto i kombiná e energia di e hóbennan profeshonal ku e eksperiensia di e empleadonan di mas edat.

Rèktòr Magnífiko di UoC, Francis de Lanoy a inougurá e konferensia, siguí pa palabranan di bonbiní di e CEO di APC, Evelyn Kruithof-Bor. Prof. Dr. Onno Steenbeek, profèsòr di Bijzondere Leerstoel

Pensioenfondsbeheer, a traha e programa i a fungi tambe komo moderadó di dia. E oradó prinsipal, Prof. Dr. Daniel van Vuuren, profesor na Universidat di Tilburg i investigadó ekonómiko di e instituto SEO, a generá e diskushonnan nesesario durante e dos dianan ku presentashonnan tokante penshun den ‘Landspakket’, desishonnan pa baha ku penshun, oportunidat di trabou pa hóben i e opshon di traha mas largu. A trata di pone un konekshon entre e situashon ku tin na Kòrsou, Aruba i Sint-Maarten, i eksperensianan internashonal na paisnan ku a tuma paso kaba pa modernisá nan sistema di penshun manera Hapon, Inglatera i Hulanda.

Otro oradó tabata Raúl Henriquez, direktor i sekretario general di Konseho Sosial Ekonómiko (SER) di Kòrsou, Leona Romeo, Konsehero VSA i èks promé minister di Sint-Maarten, i Bob Pinedo, profesor emérito i fundadó di e sentro di kanser di VUmc i fundadó di Caribbean Prevention Center. Ademas Edwin Jacobs, direktor di SVB Aruba, Michel Simon, direktor di SVB Kòrsou, i Nadya van Putten, direktor di Algemeen Pensioenfonds Sint Maarten a duna nan kontribushon for di pèrspektiva di nan organisashonnan ehekutivo na e islanan konserní. Riba ámbos dia tabatin seshonnan interaktivo kaminda esnan presente a interkambiá idea ku e presentadornan. Dor di organisá e konferensianan akí, APC den kolaborashon ku Bijzondere Leerstoel Pensioenfondsbeheer ta keda mira pa dilanti i huntu ku stakeholdernan, lo sigui konstruí un futuro sostenibel

PENSIOENCONFERENTIE: ‘LANGER LEVEN, LANGER WERKEN?’

Wereldwijd hebben landen te maken met een structureel hogere levensverwachting van hun inwoners.

Hoe goed zijn de huidige pensioenstelsels hiertegen bestand? Om de sociale zekerheid ook in de

toekomst veilig te stellen, is het belangrijk om duurzame oplossingsrichtingen te schetsen die zowel

zingeving als plezier geven aan ons lange leven. Dat was een rode draad in de tweedaagse conferentie

die het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) onlangs organiseerde in samenwerking met de

Bijzondere Leerstoel Pensioenfondsbeheer bij de University of Curaçao (UoC).

Vanuit een lokaal en internationaal perspectief werd gediscussieerd over de duurzaamheid van de huidige pensioenstelsels in de Dutch Caribbean. Wereldwijd zijn pensioenstelsels ontstaan in een tijd dat mensen aanzienlijk korter leefden. De afgelopen decennia is de gemiddelde levensduur geleidelijk aan gestegen.

In de documentaire genaamd ‘Your 100-year life’ die op de eerste dag van de conferentie is getoond,

wordt door hoogleraar en filmmaker Theo Kocken in beeld gebracht hoe de oudedagsvoorzieningen er wereldwijd voor staan. Zelfs in de rijkste landen heeft de veranderde levensverwachting de

pensioenstelsels onder druk gezet. Uit de documentaire, die bestaat uit persoonlijke verhalen van mensen uit diverse landen en interessante analyses van experts, wordt duidelijk dat het nog niet te laat is. Maar, men moet wel nu anders gaan denken over de oude dag, de kwaliteit van leven als gepensioneerde en over de financiering ervan. Een gedachte in die richting die in de documentaire naar voren komt is om minder abrupt te stoppen met werken en de energie van young professionals te combineren met de ervaring van senior werknemers.

De conferentie werd geopend door Francis de Lanoy, Rector Magnificus van UoC, en met een

welkomstwoord van Evelyn Kruithof-Bor, CEO van APC. Het programma van de conferentie is

samengesteld door Prof dr. Onno Steenbeek, hoogleraar Bijzondere Leerstoel Pensioenfondsbeheer, die tevens als dagvoorzitter optrad. De hoofdspreker Prof. Dr Daniel van Vuuren, hoogleraar Universiteit Tilburg en SEO-onderzoeker, bracht gedurende de twee dagen de nodige discussie op gang met zijn presentaties over pensioenen in het landspakket, uittreedbeslissingen, baankansen voor jongeren en langer doorwerken. Daarbij werd geprobeerd om een verbinding te leggen tussen de situatie waarin Curaçao, Aruba en Sint-Maarten zich bevinden, en internationale ervaringen in landen die al stappen hebben gemaakt om hun pensioenstelsel te moderniseren, zoals Japan, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Overige sprekers waren Raúl Henriquez, Directeur en Algemeen Secretaris SER Curaçao, Leona Romeo, Adviseur VSA en voormalig premier van Sint-Maarten en Bob Pinedo, Emeritus-hoogleraar oncologie, grondlegger VUmc Cancer Center en oprichter Caribbean Prevention Center. Tevens hebben Edwin Jacobs, Directeur SVB Aruba, Michel Simon, Directeur SVB Curaçao en Nadya van Putten, directeur Algemeen Pensioenfonds Sint-Maarten hun bijdrage geleverd vanuit het perspectief van hun uitvoeringsorganisatie op de betreffende eilanden. Op beide dagen was ersprake van interactieve sessies waarbij aanwezigen van gedachten hebben gewisseld met de presentatoren. Door het organiseren van conferenties als deze, blijft APC in samenwerking met de Bijzondere Leerstoel Pensioenfondsbeheer vooruitkijken en zal er samen met stakeholders, duurzaam verder worden gebouwd aan de toekomst.

_____________________________________________________________________

