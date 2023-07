Tot twee jaar cel geëist voor het voorbereiden van een plofkraak in Duitsland

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag tot twee jaar gevangenisstraf tegen drie mannen die verdacht worden van het voorbereiden van een plofkraak of medeplichtigheid daaraan. Een van de mannen wordt ook verdacht van het bezit van een verboden wapen en munitie. Voor een vierde verdachte is vrijspraak gevraagd.

Dollemansrit

In de nacht van 1 op 2 april 2022 wordt een inwoner van Herzogenrath in Duitsland gewekt door geluiden bij een bankfiliaal nabij zijn woning. Hij ziet dat twee mannen bezig zijn de deur van het pand open te breken. Als dit niet lukt stappen de twee mannen in een snelle Audi. Wat volgt is een urenlange klopjacht op de verdachten door de Duitse en Nederlandse politie. De Audi legt grote afstanden af over Duitse, Belgische en Nederlandse snelwegen. Daarbij worden snelheden van meer dan 240 kilometer per uur bereikt. Ook scheuren de verdachten door de bebouwde kom van Hilversum. Dankzijn de inzet van een helikopter en vele auto’s weet de politie de Audi telkens weer op het spoor te komen. Om iets voor zes uur ’s ochtends stopt de auto langs de A27 bij Utrecht. Drie mannen stappen uit en rennen weg. Een van hen – een nu 20-jarige man uit Amsterdam – wordt kort daarna aangetroffen in de bosjes. De andere twee ontkomen.

Beeld: ©Openbaar Ministerie Uitgebreid onderzoek In de Audi treft de politie diverse goederen aan die vaker gebruikt worden voor het plegen van plofkraken, zoals explosieven, regenpakken en bivakmutsen. Er wordt een uitgebreid onderzoek ingesteld. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van aangetroffen (dna-)sporen in de auto, locatiegegevens van de Audi, het voor de huur van de auto gesloten contract en gegevens in telefoons van verdachten. Het onderzoek leidt in de periode erna stapsgewijs tot de aanhouding van nog drie verdachten.

Voorbereidingshandeling voor het plegen van een plofkraak

Op basis van het onderzoeksdossier kan in de visie van het Openbaar Ministerie bewezen worden dat de 20-jarige Amsterdammer en een nu 25-jarige man uit Nieuwegein de bewuste nacht in Duitsland aanwezig waren en dat zich tijdens de dollemansrit in de auto bevonden. Het is aannemelijk dat zij van plan waren de pinautomaat in het bankfiliaal in Herzogernrath op te blazen. Daarmee vindt de officier van justitie bewezen dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan het plegen van voorbereidingshandelingen voor een plofkraak. De man uit Nieuwegein is ook vervolgd voor het bezit van een wapen en munitie die tijdens een huiszoeking zijn aangetroffen. De Amsterdammer is gelet op zijn persoonlijke omstandigheden vervolgd volgens het jeugdstrafrecht. Tegen hem is 180 dagen jeugddetentie geëist, waarvan veertig dagen voorwaardelijk. Tegen de man uit Nieuwegein is twee jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist.

Eerdere straffen alsnog uitzitten

De verdachten uit zowel Amsterdam als Nieuwegein zijn eerder veroordeeld tot jeugddetentie. Zij hebben toen een deel van hun straf niet uit hoeven zitten op voorwaarde dat ze onder andere geen strafbare feiten zouden begaan. Nu ze dat in de visie van het Openbaar Ministerie wel gedaan hebben, is geëist dat dat ze ook deze respectievelijk 81 en 304 dagen jeugddetentie alsnog uit gaan zitten.

Derde en vierde verdachte

Tegen een nu 26-jarige verdachte uit Maartensdijk is 120 dagen gevangenisstraf, waarvan 25 dagen voorwaardelijk geëist, naast een werkstraf van 240 uur. Uit het onderzoek blijkt dat hij niet aanwezig was de bewuste nacht in Duitsland, maar dat hij wel behulpzaam is geweest door de auto te regelen. Daarmee is hij volgens de officier van justitie medeplichtig aan het plegen van voorbereidingshandelingen voor een plofkraak.

Voor een vierde verdachte is vrijspraak gevraagd. Uit het onderzoek is onvoldoende informatie naar voren gekomen om zijn betrokkenheid wettig en overtuigend te kunnen bewijzen.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket