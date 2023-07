OM eist tien jaar cel en TBS op verdenking van doodslag en verschillende pogingen doodslag

De officier van justitie heeft vanochtend een celstraf van tien jaar en TBS met dwangverpleging geëist tegen een inmiddels 19-jarige man die ervan wordt verdacht op 23 maart 2022 in de Amsterdamse Rivierenbuurt met een vuurwapen op een groep jongens te hebben geschoten. Een 21-jarige man die deel uitmaakte van dat groepje raakte dodelijk gewond. De man wordt daarnaast verdacht van diverse pogingen doodslag, zowel op 23 maart als tijdens een schietpartij op 3 april 2022.

De 19-jarige man staat deze week voor de rechter op verdenking van verschillende strafbare feiten. Behalve van de doodslag op een 21-jarige man en poging tot doodslag op verschillende personen in de vroege avond van 23 maart 2022 op een plein in de buurt van de Hunzestraat, wordt hij verdacht van driemaal poging doodslag op 3 april 2022 bij een sportschool in de buurt van het Bos en Lommerplein. Daarnaast wordt hij verdacht van vuurwapenbezit, van verduistering van een motorscooter nadat hij niet terugkeerde van een proefrit op 12 februari 2022 in IJmuiden en van afpersing van een scooter op 3 april 2022.

Schietpartij bij sportschool

De verdachte is op 3 april 2022 aangehouden op verdenking van poging doodslag tijdens een schietpartij op die dag bij een sportschool in de buurt van het Bos en Lommerplein. De verdachte zou toen op verschillende personen hebben geschoten. Die schietpartij begon vanuit de sportschool, ging door op de Trouringhstraat en werd even later voortgezet vanuit een bakkerij op het Gulden Winckelplantsoen. Kort na de schietincidenten kon de politie de verdachte aanhouden omdat zijn identiteit als klant van de sportschool snel bekend was.

Een paar dagen voor deze schietpartij was er onenigheid ontstaan tussen verdachte en twee jongens in de buurt over de door de verdachte op 12 februari in IJmuiden verduisterde motorscooter. Verdachte zou deze motorscooter aan deze twee jongens hebben willen verkopen. Waarschijnlijk vormde die onenigheid de aanleiding voor de schietpartij bij de sportschool. De verdachte had, zo verklaarde hij later bij de politie, op 3 april 2022 een vuurwapen naar de sportschool meegenomen omdat hij ‘een slecht voorgevoel had’. Hij heeft bekend op drie plaatsen te hebben geschoten, maar hij zou dat uit zelfverdediging hebben gedaan. Zijn verklaringen zijn echter naar het standpunt van het OM niet consistent en op onderdelen onjuist.

Schietpartij in de Hunzestraat

Onderzoek heeft uitgewezen dat de telefoon van deze voor poging doodslag aangehouden verdachte ook in omgeving van de Hunzestraat aanwezig was ten tijde van de dodelijke schietpartij op 23 maart 2022. De verdachte voldeed bovendien aan het signalement van die schutter. Nadat hij op 20 juni 2022 in zijn cel werd aangehouden op verdenking van doodslag op 23 maart 2022, werd zijn woning doorzocht. Tijdens die doorzoeking werd in een bergruimte een vuurwapen aangetroffen. Met datzelfde wapen bleek op 23 maart het 21-jarige slachtoffer in de Hunzestraat van zijn leven te zijn beroofd. De verdachte heeft bekend te hebben geschoten, zowel op 23 maart als op 3 april.

De vermoedelijke aanleiding voor deze dodelijke schietpartij is de diefstal van een Rolex-horloge op 19 maart 2022. De eigenaar had een beloning uitgeloofd voor degene die de daders wist te vinden. Op 23 maart waren de voor de diefstal verantwoordelijke jongens – die overigens inmiddels door de rechter zijn veroordeeld – ter verantwoording naar het plein geroepen. De verdachte werd vervolgens door een kennis gevraagd om naar het plein te komen om een van de jongens daar weg te halen. De verdachte nam een wapen mee, naar eigen zeggen niet om te schieten maar om mensen op afstand te houden. Het latere dodelijke slachtoffer is tijdens het grootste deel van dat gesprek op het plein overigens helemaal niet aanwezig geweest.

De officier van justitie vanochtend in haar requisitoir: “Ter plekke ontstaat bij de verdachte de ongefundeerde en onterechte gedachte dat het latere slachtoffer of andere leden uit de groep een vuurwapen hebben. Zonder dat er een vuurwapen is getrokken, bedreigingen zijn geuit of op een andere manier een bedreigende situatie is ontstaan, besluit hij zijn vuurwapen te trekken en meermalen te schieten met het overlijden van de 21-jarige man tot gevolg.”

“Bij dergelijke feiten past een gevangenisstraf van lange duur, waarmee ook recht wordt gedaan aan het de gevolgen voor de slachtoffers en in het bijzonder het onvoorstelbare leed van de nabestaanden van het dodelijke slachtoffer. (-) De maatregel van TBS met dwangverpleging is de enige manier om ervoor te zorgen dat verdachte zich niet kan onttrekken aan een behandeling en waarbij hij pas terug zal keren in de maatschappij als het recidivegevaar tot het minimum is gereduceerd.”

