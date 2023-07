Minister Javier Silvania: Geen strafrechterlijk onderzoek naar de vermoedelijke verduistering van inbeslaggenomen sigaretten

Minister Javier Silvania

Nieuwsbericht – 14 juli 2023

Geen strafrechterlijk onderzoek naar de vermoedelijke verduistering van inbeslaggenomen sigaretten

In de sociale media en in de pers was recentelijk melding gemaakt van verduistering van inbeslaggenomen sigaretten uit een opslagruimte in het Douane gebouw aan de Handelskade in Punda.

De inbeslaggenomen sigaretten waren vooruitlopend op de vernietiging opgeslagen in een daartoe aangewezen tijdelijke opslagruimte. De vermoedelijke 544 verduisterde sigaretten maakten deel uit van voorraad van 2,054 sigaretten die door de Douane bij inspecties in beslag zijn genomen wegens het ontbreken van de wettelijk voorgeschreven accijnszegels.

Het incident is grondig onderzocht door de Douane en van het voorval was aangifte gedaan. Het Openbaar Ministerie heeft besloten af te zien van een strafrechtelijk onderzoek, dit mede gelet op het aantal personen dat toegang had tot de betreffende ruimte.

De Douane heeft een aantal preventieve maatregelen ingesteld om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen. Zo wordt de betreffende opslagruimte niet meer gebruikt voor tijdelijk opslag, en worden inbeslaggenomen goederen voortaan direct overgebracht naar het gouvernementsentrepot om vervolgens zo spoedig mogelijk te worden vernietigd.

