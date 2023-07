Ministerio di GMN ta sigui búskeda di e Boa Konstriktor hopi di aserka



Willemstad — Pa medio di esaki Ministerio di Salubridat, Medio Ambiente i Naturalesa ta informá ku e ta sigui búskeda di e kolebra tipo Boa Konstriktor hopi di aserka. Manera ya ta konosí, resientemente un kolebra Boa a logra sali for di den su kouchi i te awe no a logra hañ’é. Boa ta un espesie di kolebra ku ta strangulá ku no ta endémiko di Kòrsou. E no ta venenoso pero ta uza strangulashon pa dominá su presa p’e komé. Gran parti di dia e ta skondí na un sitio skur for di solo kaminda e por permanesé pa algun luna. Ku e sali for di su eskondite lo e hasi esaki únikamente anochi pa yag riba su presa.

Komo no ta un animal di Kòrsou, e no tin predador ku ta komé òf kome su webunan pa tene e kantidat den naturalesa den balansa. Esaki por tin konsekuensia devastador pa flora i founa di Kòrsou aunke den e kaso aki ta trata di un animal individual. Aruba ya pa hopi aña tin problema ku Boa komo ku e animal a logra multipliká su mes i ta poniendo eksistensia di diferente sorto di para manera e prikichi Arubano na peliger. Komo maneho di naturalesa ta tarea di Ministerio di GMN ta sigui e desaroyonan di aserka i lo hasi tur lokual ta na su alkanse pa evitá ripitishon momentu ku kapturá e Boa.

Riba potrèt por mira un Boa i e patronchi remarkabel di koló di su kueru.

