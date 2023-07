Aktividatnan adishonal di miembronan di OM

Ministerio Públiko a tuma nota di mensahenan riba medionan (sosial) ku ta sugerí ku un fiskal no ta íntegro

pa motibu ku e ta duna lès na sierto instituto di formashon. Pa e motibu aki tin sierto investigashon ku

no por keda realisá. Di un manera general ta indiká ku den un estado di derecho demokrátiko no ta kuadra

ku magistradonan (hues i fiskalnan) ta duna lès na un instituto di formashon i/òf universidat.

E sugerensianan aki ta kompletamente inkorekto; e investigashon ku ta referí na dje den un di e

mensahenan ta den “full swing”.

Konforme Lei di Reino di Ministerio Públiko di Kòrsou i di Sint Maarten i di Boneiru, Saba i Sint Eustatius,

miembronan di Ministerio Públiko, entre nan tambe fiskalnan, por ehersé aktividatnan adishonal basta e

e aktividatnan aki no trese un konflikto di interes.

Konforme e lei di Reino di Ministerio Públiko, anualmente, kada fiskal ta indiká kiko nan aktividatnan

adishonal ta i Ministerio Públiko ta evaluá si e aktividatnan aki ta permití òf no. Ta fail e aktividatnan

adishonal den un registro. E fiskal menshoná tambe ta deklará su aktividatnan anualmente. Den pasado,

pa vários aña, el a duna lès pa sinku anochi anualmente na un instituto di edukashon spesífiko. Niun di e

aktividatnan aki a òf ta ser konsiderá komo konflikto di interes.

No ta konsiderá dunamentu di kòlezje na universidat òf na otro instituto (di edukashon) komo un ‘conflict

of interest’. No solamente den e parti Karibense di Reino, pero tambe na Hulanda i na Merka, huesnan,

abogadonan i fiskalnan ta duna lès na institutonan di edukashon avansá i universidatnan. Hustamente

pasobra ta konserní personanan ku ta traha den e ámbito hurídiko, institutonan di edukashon ta konsiderá

ku tin un balor agregá pa laga nan duna kòlezje, mirando ku e dosentenan aki no ta solamente traspasá

konosementu teorétiko, pero tambe for di práktika.

Nevenactiviteiten leden OM

Het Openbaar Ministerie heeft kennisgenomen van berichten via de (sociale) media, waarin wordt

gesuggereerd dat een officier van justitie niet integer zou zijn, omdat hij les geeft bij een bepaald

opleidingsinstituut. Bepaalde onderzoeken zouden om die reden niet worden opgepakt door het

Openbaar Ministerie. Verder wordt in algemene zin aangegeven dat het niet binnen de democratische

rechtsstaat past dat magistraten (rechters en officieren van justitie) les geven aan opleidingsinstituten

en/of aan een universiteit.

Deze suggesties zijn volstrekt onjuist; het onderzoek waarnaar in één van de berichten wordt gerefereerd,

is zelfs in volle gang.

Conform de Rijkswet Openbare Ministeries van Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius

en Saba (hierna: Rijkswet OM) mogen leden van het Openbaar Ministerie, waaronder officieren van

justitie, nevenfuncties of nevenactiviteiten verrichten, zolang deze activiteiten geen

belangenverstrengeling met zich meebrengen.

Alle officieren van justitie geven conform dezelfde Rijkswet OM jaarlijks aan wat hun nevenactiviteiten

zijn en door het Openbaar Ministerie wordt getoetst of deze activiteiten toegestaan zijn, of niet. De

nevenactiviteiten worden in een register bijgehouden. Ook de officier van justitie waarnaar wordt

gerefereerd, geeft jaarlijks aan wat zijn nevenactiviteiten zijn. In het verleden heeft betrokkene enkele

jaren vijf avonden per jaar bij een bepaald opleidingsinstituut les gegeven. Geen van die activiteiten werd

of wordt door het Openbaar Ministerie gezien als een belangenverstrengeling.

Het geven van colleges aan een universiteit of andere (opleidings)instantie wordt niet gezien als een

‘conflict of interest’. Niet alleen in het Caribisch deel van het Koninkrijk, maar ook in Nederland en in de

Verenigde Staten bijvoorbeeld, geven rechters, advocaten en officieren van justitie les aan hogescholen

en universiteiten. Juist omdat het personen betreft die zelf in het juridisch terrein werkzaam zijn,

beschouwen opleidingsinstituten het van toegevoegde waarde bepaalde colleges door hen te laten

verzorgen, omdat deze docenten niet alleen vanuit de theorie kennis overdragen, maar ook vanuit de

praktijk.

