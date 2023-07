Notisia di polis di djaluna 17 di yüli te ku djárason 19 di yüli 2023 / Politieberichten van maandag 17 juli tot en met woensdag 19 juli 2023

Notisia di polis di djaluna 17 di yüli te ku djárason 19 di yüli 2023

A detené turistanan krusero

Riba djaluna 17 di yüli, ‘meldkamer’ sentral a haña notifikashon ku a enkontrá algun saku ku un supstansia probablemente narkótiko den kamber di algun turista ku tabata bordo di un barku krusero. Mesora a dirigí un unidat na e barku krusero ku tabata stashoná na waf Nello Craane. A inisiá un investigashon relashoná ku Lei di Opio BES ku a kondusí na detenshon di dos sospechoso. Ta trata aki di un hòmber di inisial A.K.L. di 29 aña di edat i un dama di inisial J.P.R. di 29 aña di edat. A konfiská e sakunan pa mas investigashon.

Detenshon pa ladronisia

Riba djaluna 17 di yüli a detené un hòmber di inisial R.L.M. di 33 aña di edat. E sospechoso tabata envolví den un kaso di ladronisia ku a tuma lugá entre 7 i 8 di yüli na un establesimentu di hóreka situá na Kaya Neerlandia. Pa e motibu aki a duna òrdu pa detené e sospechoso. Riba djadumingu 16 di yüli, un patruya a señalá e sospechoso i a bai inmediatamente pa su detenshon. E sospechoso a resistí detenshon, a bira hopi agresivo i a purba na algun okashon pa agredí ámbos agente polisial. Un di e agentenan a heridá su pia durante e intentonan pa detené e sospechoso i aki e sospechoso a logra kore bai, pero no muchu leu. E otro agente a logra par’é. E sospechoso a purba bringa ku e agente aki. Pa e motibu aki e promé agente a hañ’é obligá pa lòs un tiru di atvertensia. E sospechoso na e momentu ei a hala tras i a kore bai. Riba djaluna 17 di yüli un otro patruya a señalá e sospechoso na un kunuku i a detené en konekshon ku ladronisia.

Kuerpo Polisial Hulanda Karibense no ta tolerá niun tipo di violensia ferbal òf físiko kontra nos agentenan. Aparte di detenshon pa e delitonan kometé, e agentenan tin tur derecho pa entregá un keho kontra e sospechoso(nan) pa kualkier forma di maltrato ku nan ta eksperensiá tantu ku unifòrm òf sin unifòrm. Un komportashon trankil di un i tur durante kòntròl i na momentu di konstatá violashon, ta kondusí na un solushon pasífiko ku ta deseabel pa un i tur.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van maandag 17 juli tot en met woensdag 19 juli 2023

Cruise toeristen aangehouden

Op maandag 17 juli, kreeg de meldkamer melding dat er enkele zakjes met een substantie lijkende op verdovende middelen werd gevonden in een kamer van enkele toeristen die aan boord waren van een cruise schip. Er werd direct een patrouille naar het cruiseschip gedirigeerd die aangemeerd lag bij de pier Nello Craane. Er werd een onderzoek gestart in het kader van de Opiumwet BES die leidde naar de aanhouding van twee verdachten. Het betreft een 29-jarige vrouw met initialen A.K.L. en een 29-jarige man met initialen J.P.R. De zakjes werden in beslag genomen voor verder onderzoek.

Aanhouding

Op maandag 17 juli werd een 33-jarige man met initialen R.L.M. aangehouden. De verdachte was betrokken bij een diefstal bij een horecagelegenheid aan de Kaya Neerlandia die tussen 7 en 8 juli had plaatsgevonden. Daarom was er toestemming verleen om hem buiten heterdaad aan te houden. Op zondag 16 juli werd de verdachte al door een patrouille gesignaleerd die direct in actie kwam om tot aanhouding over te gaan. De verdachte bood weerstand tijdens de aanhouding, toonde zeer agressief gedrag en probeerde een aantal keren beide agenten te slaan. Eén van de agenten aan zijn been gewond tijdens de pogingen om de verdachte aan te houden en het lukte de verdachte om een stukje weg te rennen. Het lukte de andere agent om hem te stoppen. De verdachte probeerde met deze agent te vechten. Hierdoor was de eerste agent genoodzaakt om een waarschuwingsschot te lossen. De verdachte trok terug en rende weg. Op maandag 17 juli werd hij bij een knoek door een patrouille gesignaleerd en aangehouden wegens diefstal.

Het Korps Politie Caribisch Nederland tolereert geen enkel vorm van verbaal of fysiek geweld tegen agenten. Naast een aanhouding voor gepleegde misdrijven, hebben agenten het volste recht om aangifte te doen tegen verdachten voor enige vorm van mishandeling die ze ervaren zowel in of buiten uniform. Een rustige medewerking van een ieder bij controles en bij constatering van overtredingen leidt tot een vreedzame oplossing wat wenselijk is voor een ieder.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

