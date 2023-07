Minister Javier Silvania

Pago promé restitushonnan impuesto riba entrada 2022

For di djaweps 27 di yüli, e promé pagonan di impuesto riba entrada pa 2022 lo wòrdu pagá. Si bo tin debe di impuesto ainda pendiente, e debe aki lo wòrdu dedusí for di bo restitushon. Bo ta risibí un asina yamá ‘karta di dedukshon’ (verrekeningsbrief) ku ta indiká kua aanslag a wòrdu dedusí for di bo restitushon.

E momento di trata bo deklarashon no ta dependé (solamente) di e momento di entrega di bo deklarashon. Esei tabata e kaso den pasado (drenta promé – sali promé). Si bo deklarashon por wòrdu kontrolá dor di e sistema, e ora’ei en principio bo por risibí bo restitushon denter di 1 luna despues di entregá bo deklarashon. Si bo deklarashon ta robes yená òf si tin un otro motibu ku bo deklarashon mester wòrdu kontrolá manualmente pa un empleado, por dura vários luna promé ku bo risibí bo restitushon. Tur siman ta trata mas o ménos 600 deklarashon manualmente, paralelo na e proseso outomatisá. Esaki ta konta tambe pa e tratamentu di deklarashonnan di añanan anterior (2018-2021). E pago di restitushon tambe ta un proseso kontinuo.

Ademas di e kontrol di deklarashonnan di impuesto riba entrada, tur siman ta trata mas o ménos 200 petishon di opheshon di impuesto riba entrada.

Ta i lo implementá diferente akshon di mehorashon den e próksimo periodo pa por outomatisá i atendé un parti mas grandi di deklarashonnan di impuesto riba entrada mas lihé posibel.

Vanaf donderdag 27 juli worden de eerste restituties inkomstenbelasting 2022 uitgekeerd. Indien u nog openstaande belastingschulden heeft dan worden deze met uw restitutie verrekend. U ontvangt dan een zogenaamde ‘verrekeningsbrief’ waarin wordt aangegeven met welke aanslagen uw restitutie is verrekend.

Het moment van behandeling van uw aangifte hangt niet (alleen) af van het moment van indienen van uw aangifte. Dat was vroeger wel het geval (first in-first out). Indien uw aangifte door het systeem gecontroleerd kan worden, dan kunt u soms al binnen 1 maand na indiening van uw aangifte uw restitutie ontvangen. Indien uw aangifte onjuist is ingevuld of er een andere reden is waarom uw aangifte handmatig door een medewerker moet worden gecontroleerd, dan kan het enkele maanden duren voordat u uw restitutie ontvangt. Wekelijks worden handmatig zo’n 600 aangiften behandeld parallel aan de geautomatiseerde afhandeling. Dit geldt tevens voor de behandeling van de aangiften van oudere jaren (2018-2021). Ook de uitbetaling van restituties is een doorlopend proces.

Naast de controle van de aangiften inkomstenbelasting worden wekelijks zo’n 200 bezwaarschriften inkomstenbelasting afgehandeld.

Diverse verbeteracties zijn en worden de komende periode geïmplementeerd om een steeds groter deel van de aangiften inkomstenbelasting geautomatiseerd en snel te kunnen afhandelen.

