Zr.Ms. Groningen i Wardakosta ta interseptá kantidat grandi di droga den laman Karibe

E Barku di Marina Hulandes Zr.Ms. Groningen den kombinashon ku Wardakosta Karibe

Hulandes, riba djadumingu mainta trempan 16 di yüli 2023, a stroba un transporte di droga

durante kua un gran kantidat di narkótika a keda interseptá.

E Barku Zr.Ms. Groningen a risibí un notifikashon di Wardakosta, tokante un boto sospechoso

den laman Karibe. Ku asistensia di e avion Dash-8 di Wardakosta, Groningen a drenta akshon

mes ora, i durante henter anochi a sigui e go-fast.

Durante e persekushon ku dos boto di intersepshon, tipo FRISC, di Groningen, e go-fast a

kambia di rumbo pa asina purba di hui. E kontrabandistanan a tira barí di kombustibel i tambe

paketenan di droga den laman, ya asina nan por a gana velosidat. Despues di un persekushon

largu e go-fast a logra skapa.

Durante e akshon di búskeda ku a sigui, mas ku 50 pakete ku alrededor di 1600 kilo kokaina, a

keda saká for di laman. E kontrabanda a keda konfiská i entregá na Kuerpo Polisial Kòrsou, na

unda finalmente esaki a keda destruí.

Zr.Ms. Groningen en de Kustwacht onderscheppen grote hoeveelheid drugs in Caribische zee

Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Groningen verstoorde, in samenwerking met Kustwacht

Caribisch Gebied, in de vroege ochtend van zondag 16 juli 2023 een drugstransport waar een

grote hoeveelheid verdovende middelen onderschept is.

Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Groningen ontving van de Kustwacht Caribisch Gebied een

melding over een verdacht vaartuig in de Caribische zee. Met ondersteuning van het Dash-8

vliegtuig van de Kustwacht komt de Groningen hierop in actie en volgt de gehele nacht de

verdachte go-fast boot.

Het resulteerde in een achtervolging met twee onderscheppings boten, type FRISC, van de

Groningen. Hierdoor veranderde de go-fast van koers om zo te proberen te ontkomen. De

smokkelaars gooiden brandstofvaten en pakketten drugs overboord om verder snelheid te

winnen. Na een lange achtervolging wist de verdachte go-fast boot te ontkomen.

Tijdens de hieropvolgende zoekactie werden meer dan 50 pakketten met ruim 1600 kilo aan

cocaïne uit zee gehaald. De contrabande is in beslag genomen en overgedragen aan de Korps

Politie Curaçao waar het meteen is vernietigd.

