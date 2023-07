Kolegio ehekutivo a tuma akshon mesora despues di keho tokante suministro defisiente di informashon

07/20/2023

E diputadonan Jolinda Craane i Hennyson Thielman mesora a enkargá e servisio konserní ku e tarea pa mehorá suministro di informashon. Motibu pa esaki tabata e di tantísimo keho durante reunion di Konseho Insular ku apénas tin interkambio di informashon for di Kolegio Ehekutivo ku Konseho Insular.

Diputado Craane: ‘Konseho Insular tin rason. Di e manera ei nan no por ehersé nan tarea di kontròl. Pa e motibu akí den konsulta ku sekretario insular nos a enkargá e servisio konserní ku e tarea pa dentro di un siman indiká kiko ta nesesario pa pone suministro di informashon na Konseho Insular ku efekto inmediato i strukturalmente na e nivel deseá, kon nos ta bai hasi esei i kiko ta nesesario pa logra esaki.’

BC neemt direct actie na klacht over slechte informatievoorziening

Gedeputeerden Jolinda Craane en Hennyson Tielman hebben de dienst direct opdracht gegeven de informatie voorziening te verbeteren. Aanleiding daartoe was de zoveelste klacht tijdens de vergadering van de Eilandsraad dat er nauwelijks informatie vanuit het college met de Eilandsraad wordt gewisseld.

Gedeputeerde Craane: “de raad heeft gelijk. Zo kunnen ze hun controlerende taak niet uitoefenen. We hebben daarom in overleg met de Eilandsecretaris de dienst opdracht gegeven om binnen een week aan te geven wat er nodig is om de informatievoorziening aan de Eilandsraad per direct en structureel op het gewenste niveau te brengen, hoe we dat gaan doen en welke middelen daarvoor nodig zijn”