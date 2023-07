Mantenshon di Roi i Infrastruktura di desague

07/20/2023

For di 1 di yüli 2023 Gobièrnu a kuminsá ehersé trabounan di mantenshon i rekonstrukshon na dam-, roinan i strukturanan di desague na diferente parti di e isla.

For di 1 di yüli 2023 Gobièrnu a kuminsá ehersé trabounan di mantenshon i rekonstrukshon na dam-, roinan i strukturanan di desague na diferente parti di e isla. Den e fase inisial a kita rama i shushi pa asina por haña un mihó bista di e kondishon di e dam- i roinan. Seguidamente ta bai adaptá i/òf rekonstruí e profil di e dam- i roinan pa por garantisá funshonamentu efektivo di e dam- i roinan.

Na mes momentu lo pone énfasis riba e pipanan pa kanalisá fluho di awa. Lo trata di kousa ménos molèster pa públiko durante di ehekushon di e tareanan aki. Por tuma nota ku por ehèmpel a atendé ku e kloaka na altura di Kaya Krabe i Kaya Andres A. Emerenciana durante di wikènt tras di lomba.

Diputado Thielman ta indiká: “Ta importante pa ehersé trabounan di mantenshon regularmente pa prevení ku e roinan i damnan ta yena i basa afó . E meta ta pa den luna di yüli i ougùstùs atendé ku tur e damnan i roinan rònt di nos isla i pone nan den bon estado. E damnan ku lo risibí atenshon ta e damnan ku ta forma parti di e 4 áreanan di mas importante di e sistema di desague riba nos isla.

Den e simannan binidero ta bai atendé ku e siguiente roi i strukturá di desague.

Rooien in PlayaRooien in RinconAfwatering in Playa

Roi Stadion Roi Kaya E.B. Sint Jago tot aan de Kaya Magdalena Kaya P. Sillie Roi Wagenpark OLB Roi basisschool aan de Kaya Taki Boulevard Kant’i awa Roi Pariba Kaya International Roi Kaya Commerce tot aan de Kaya E.B. St. Jago RCN-gebouw Roi Kaya International (ten zuiden van rot. Bonaco) Roi Kaya Kariñoso tot aan de Kaya Kayena Top Supermarket Roi Amboina (Yato Bako tot aan de Kaya Sonmontuno) Roi Kaya Londres tot aan de verbinding Kaya Kariñoso/Kaya Kayena Kaya Papa Cornes en Kaya Marcela Roi (Kaya Industria Pariba Josan) Roi Karpata Kaya Korona Fase 1 en Fase 2 Roi (Kaya Korona – Koninkrijkshal Jehova Get.) Roi Kaya Amistat tot aan de duiker in de Kaya Kontentu Kaya Trupial (Den Chèfi) Roi Den Tera Roi Kaya Kayena (nabij Sofaya) Kaya Manuel Piar Roi Kaminda Djabou Roi Kaya Shoshori tot aan de Kaya Sofaya Nort Kaya Prinsès Marie Roi Julio A. Abraham Boulevard Mi Poron Roi Airport Kaya International Kaya Soeùr Bártola Roi Nikiboko Zuid (tegenover Kaya Viol) Kaya Gobernador N. Debrot, en Kaya Antonio Neuman Roi Kristu Bon Wardador tot aan Nikiboko Zuid Centrum Gebied Roi Den Stashi (Antriol Par.) Kaya Simon Bolivar Roi Kaminda Gurubu Kaya Nikiboko Zuid (rot. Sabana tot aan Vdt) Roi Kaya Perla (Republiek) Afvoerbuis Bon Apetit (aansluiting op roi Stadion Roi Piedra Presioso tot aan de Kaya Garnet Kaya Andres Emerenciana Verharde rooi Kaya Industria Pariba tot aan Saliña afwatering Lisa Convenience Store Roi Kaya Carlos A. Nicolaas Kaminda Djabou Regatta Residence Kaya Amsterdam

Onderhoud van rooien en afwateringsinfrastructuur

20 juli 2023

Vanaf 1 juli 2023 is het eilandbestuur begonnen met onderhouds- en reconstructiewerkzaamheden aan dammen, rooien en afwateringsstructuren in verschillende delen van het eiland.

Vanaf 1 juli 2023 is het eilandbestuur begonnen met onderhouds- en reconstructiewerkzaamheden aan dammen, rooien en afwateringsstructuren in verschillende delen van het eiland. In de beginfase werden begroeiing en afval verwijderd om zodoende een beter zicht te krijgen op de dammen en rooien. Vervolgens worden de profielen van de dammen en rooien aangepast en/of gereconstrueerd om een effectief functioneren van de dammen en rooien te kunnen garanderen.

Tegelijkertijd zal nadruk gelegd worden op de afvoerbuizen om de waterstromen in goede banen te leiden. Getracht zal worden om zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken tijdens het uitvoeren van deze werkzaamheden. Er kan kennis van genomen worden dat bijvoorbeeld het riool ter hoogte van Kaya Krabé en Kaya Andres A. Emerenciana in het weekend onder handen is genomen.

Gedeputeerde Thielman geeft aan: ‘Het is belangrijk dat onderhoudswerkzaamheden met regelmaat uitgevoerd worden om te voorkomen dat de rooien en dammen vol raken en overstromen. Het doel is om in juli en augustus alle dammen en rooien overal op ons eiland aan te pakken en in goede staat te brengen. De dammen die aandacht zullen krijgen zijn de dammen die onderdeel uitmaken van de vier belangrijkste gebieden van het rioolstelsel op ons eiland.’

In de komende weken worden de volgende rooien en afwateringstructuren aangepakt.

Rooien in PlayaRooien in RinconAfwatering in Playa

Roi Stadion Roi Kaya E.B. Sint Jago tot aan de Kaya Magdalena Kaya P. Sillie Roi Wagenpark OLB Roi basisschool aan de Kaya Taki Boulevard Kant’i awa Roi Pariba Kaya International Roi Kaya Commerce tot aan de Kaya E.B. St. Jago RCN-gebouw Roi Kaya International (ten zuiden van rot. Bonaco) Roi Kaya Kariñoso tot aan de Kaya Kayena Top Supermarket Roi Amboina (Yato Bako tot aan de Kaya Sonmontuno) Roi Kaya Londres tot aan de verbinding Kaya Kariñoso/Kaya Kayena Kaya Papa Cornes en Kaya Marcela Roi (Kaya Industria Pariba Josan) Roi Karpata Kaya Korona Fase 1 en Fase 2 Roi (Kaya Korona – Koninkrijkshal Jehova Get.) Roi Kaya Amistat tot aan de duiker in de Kaya Kontentu Kaya Trupial (Den Chèfi) Roi Den Tera Roi Kaya Kayena (nabij Sofaya) Kaya Manuel Piar Roi Kaminda Djabou Roi Kaya Shoshori tot aan de Kaya Sofaya Nort Kaya Prinsès Marie Roi Julio A. Abraham Boulevard Mi Poron Roi Airport Kaya International Kaya Soeùr Bártola Roi Nikiboko Zuid (tegenover Kaya Viol) Kaya Gobernador N. Debrot, en Kaya Antonio Neuman Roi Kristu Bon Wardador tot aan Nikiboko Zuid Centrum Gebied Roi Den Stashi (Antriol Par.) Kaya Simon Bolivar Roi Kaminda Gurubu Kaya Nikiboko Zuid (rot. Sabana tot aan Vdt) Roi Kaya Perla (Republiek) Afvoerbuis Bon Apetit (aansluiting op roi Stadion Roi Piedra Presioso tot aan de Kaya Garnet Kaya Andres Emerenciana Verharde rooi Kaya Industria Pariba tot aan Saliña afwatering Lisa Convenience Store Roi Kaya Carlos A. Nicolaas Kaminda Djabou Regatta Residence Kaya Amsterdam

