OM in hoger beroep tegen levenslange celstraf voor schutter Vlissingen en zorgboerderij Alblasserdam

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de door de Rotterdamse rechtbank opgelegde levenslange gevangenisstraf voor een man van 39 uit Oud-Alblas. De man doodde op 4 mei vorig jaar in Vlissingen een schoenmaker en een twee dagen later schoot hij twee vrouwen dood op een zorgboerderij in Alblasserdam. Tijdens dit incident raakten een jongen van 12 en een vrouw van 20 zwaargewond. De officieren van justitie hadden 30 jaar gevangenisstraf en Tbs met dwangverpleging geëist.

Gedurende het onderzoek naar de gebeurtenissen in Vlissingen en Alblasserdam is de man uitgebreid psychiatrisch onderzocht. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) constateerden dat de schutter aan meerdere stoornissen lijdt. Het OM eiste naast een gevangenisstraf van 30 jaar daarom ook Tbs met dwangverpleging om zoveel mogelijk regie te houden op de behandeling en de vrijheden van de verdachte.

Het opleggen van een Tbs-maatregel was ook geadviseerd door de deskundigen van het PBC die de schutter uitgebreid hebben geobserveerd en onderzocht. De rechtbank heeft in het vonnis uitgebreid uiteengezet waarom een combinatievonnis zoals door de officieren geëist niet past, maar doet dat zonder deskundigen op dit punt te raadplegen. Ook hebben de officieren van justitie, de verdediging en de raadslieden van de slachtoffers en nabestaanden zich op dit punt niet kunnen uitlaten. Datzelfde geldt voor de conclusie van de rechtbank over de toerekeningsvatbaarheid. Dat is voor het Openbaar Ministerie reden om hoger beroep in te stellen.

Nabestaanden en slachtoffers

Het OM beseft heel goed dat in appèl gaan tegen de levenslange straf betekent dat de zaak opnieuw behandeld moet worden en dat dit een zware belasting is voor alle nabestaanden en slachtoffers van de vreselijke gebeurtenissen in Vlissingen en Alblasserdam. Dit aspect heeft dan ook zeker meegewogen in de afweging al dan niet hoger beroep in te stellen.

