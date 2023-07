OM eist gevangenisstraf van 7 jaar tegen opdrachtgevers van mensensmokkel

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag bij de rechtbank in Zutphen een gevangenisstraf van 7 jaar geëist tegen twee Apeldoornse mannen (van 28 en 36 jaar) voor mensensmokkel. Beide mannen zouden verantwoordelijk zijn voor de smokkel van minimaal 38 Syrische migranten naar de EU tussen 1 april 2021 en 2 november 2021. Dit bleek uit een kortlopend maar zeer intensief strafrechtelijk onderzoek van de politie Oost-Nederland. “Het werkelijke aantal migranten dat het tweetal de EU heeft binnengesmokkeld is vermoedelijk een veelvoud daarvan. Beide verdachten hebben van de smokkel een beroep/gewoonte gemaakt”, aldus de officier van justitie.

Bij het onderzoek is intensief samengewerkt met de Hongaarse autoriteiten, in een zogenaamd Joint Investigation Team. De verdachten zouden voor de smokkeltransporten diverse chauffeurs hebben geronseld, die de migranten in bestelbusjes of personenauto’s de grens tussen Servië en Hongarije over hielpen, om ze vervolgens verder te vervoeren naar Duitsland en Nederland.

Gedurende het onderzoek zijn er diverse chauffeurs in Hongarije, Duitsland en Oostenrijk aangehouden. Zij werden allemaal geïnstrueerd en begeleid door de verdachten. “Zelf probeerden de verdachten buiten schot te blijven. Uit de onderschepte telefoongesprekken blijkt dat het de verdachten koud liet als de chauffeurs werden aangehouden. Zij werden aan hun lot overgelaten en gemakkelijk ingewisseld voor de volgende”, aldus de officier van justitie. De verdachten handelden volgens de officier puur uit winstbejag.

De Hongaarse autoriteiten hebben de vervolging van drie (uit Nederland afkomstige) chauffeurs voor hun rekening genomen. Drie andere (eveneens uit Nederland afkomstige) chauffeurs zijn door de autoriteiten van Duitsland en Oostenrijk veroordeeld. “Een van de belangrijkste doelstellingen van de het Joint Investigation Team was om te zorgen dat opdrachtgevers hun straffen niet ontlopen. Er moet een krachtig signaal worden afgegeven dat de opsporing en vervolging niet stopt bij de uitvoerders.” Daartoe is vruchtbaar samengewerkt met andere EU-landen en gebruik gemaakt van de faciliteiten van Eurojust en Europol.

“Mensensmokkel is een verwerpelijk delict dat een ernstige inbreuk maakt op de rechtsorde. Het delict doorkruist het overheidsbeleid inzake bestrijding van illegaal verblijf in en illegale toegang tot Nederland en andere EU-landen. Daarnaast draagt het bij tot het in stand houden van een illegaal circuit, dat maatschappelijk ongewenste effecten met zich brengt en niet zelden persoonlijk leed tot gevolg heeft. Daarbij kan het delict tot gevolg hebben dat het draagvlak om politieke vluchtelingen op te vangen in ernstige mate wordt ondermijnd”, zo motiveerde de officier van justitie zijn strafeis, daarbij refererend aan de actuele maatschappelijk discussie over migratie.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket