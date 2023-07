Notisia di polis di djárason 19 di yüli te ku djabièrnè 21 di yüli 2023 / Politieberichten van woensdag 19 juli tot en met vrijdag 21 juli 2023

Notisia di polis di djárason 19 di yüli te ku djabièrnè 21 di yüli 2023

Kòntròl di tráfiko planiá

Riba djaweps 20 di yüli a tene un kòntròl di tráfiko planiá riba Kaya Internashonal. Durante e kòntròl aki a kontrolá si shofùrnan tabata den poseshon di un reibeweis bálido i papelnan di seguro bálido. Tambe a kontrolá riba transportashon di hende den baki di pikòp i hèrmèntnan ku ta kore riba su mes (zelfrijdend werktuig) sin plachi di number.

A para i kontrolá un total di 60 vehíkulo. 10 shofùr a haña un prosèsferbal. E prosèsferbalnan tabata pa manehá sin reibeweis bálido i sin seguro. Ademas un shofùr a haña un atvertensia pa transportá persona den baki di pikòp.

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario manera menshoná akiriba, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Ku esaki bo tambe ta kontribuí na un tráfiko seif i sigur riba e isla. E periodo benidero lo bai tene kòntròl regularmente, kaminda lo aktua ku man duru na momentu ku no tin e dokumentunan menshoná ariba na òrdu i tambe si no ta kumpli ku reglanan di tráfiko.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but.

E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.

Bringamentu ta terminá den hinkamentu

Alrededor di 5:30 or di atardi riba djaweps 20 di yüli, ‘meldkamer’ sentral a haña notifikashon di un kaso di bringamentu na Amboina di kual lo mester a hinka un persona. Na yegada di e patruya, e sospechoso ya a banda e sitio. Ambulans a transportá e víktima pa hòspital pa tratamentu médiko. Algun ratu despues a detené e sospechoso na un kas na Kaya Adela. Ta trata di un hòmber di inisial S.I.F. di 39 aña di edat.

Skuter a kore dal den muraya

Riba djárason 19 di yüli, un aksidente ku un skuter a tuma lugá riba Kaya Grandi. Shofùr di e skuter probablemente ke a lora i na mes momentu a duna muchu gas i a bai dal den un muraya. Ambulans a transportá e dama pa hòspital pa tratamentu médiko.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Den oranan di mardugá riba djabièrnè 21 di yüli a detené un hòmber di inisial J.J.W.M. di 64 aña di edat pa manehá bou di influensia. E sospechoso tabata enbolbí den un aksidente riba Bulevar Gobernador Debrot di kual el a bai dal den un muraya. El a haña un prohibishon di 8 ora pa manehá.

Den oranan di mèrdia riba djárason 19 di yüli a detené un hòmber di inisial A.T.D.T. pa manehá bou di influensia di alkohòl. E sospechoso tabata enbolbí den un aksidente na e krusada T di Kaya Nikiboko Nort i Hanchi Amboina. Despues di un kòntròl mas aleu e no por a mustra un prueba di seguro. E no por a para riba su pianan i tabata papia ku lenga pisá. Esaki tabata motibu pa hasi un tèst di supla kuné. En konekshon ku e resultado a detené pa manehá bou di influensia di alkohòl i a haña un prohibishon di 9 ora pa manehá. Mas den oranan di atardi e sospechoso a presentá na bali na warda di polis i a insultá e trahadónan. Esaki tabata motibu pa atrobe a detené e sospechoso.

KPCN ke avisá pa konsumí alkohòl ku límite si bo ta partisipá den tráfiko. Asina bo ta prevení situashonnan fèrfelu pa bo mes i pa otronan. Ta prohibí pa partisipá den tráfiko si bo a konsumí mas ku e kantidat máksimo permití. Si bo mester bai warda i ta haña un but ta dependé di e resultado di e tèst di supla.

Bo ta manehá bou d influensia di alkohòl? E ora ei bo ta haña un but, un prohibishon (temporal) pa manehá, un kastigu di prisòn òf un kombinashon di e kastigunan aki. E peso di e kastigu ta dependé di e seriedat di e situashon. Bo ta involukrá den un aksidente? E ora ei ta tèst bo mas lihé pa konsumo di alkohòl ku durante di un kontrol rutinario.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van woensdag 19 juli tot en met vrijdag 21 juli 2023

Geplande verkeerscontrole

Op donderdag 20 juli werd een geplande verkeerscontrole gehouden aan de Kaya Internashonal. Tijdens de controle werd gecontroleerd of bestuurders in het bezit waren van een geldig rijbewijs en geldige verzekeringspapieren. Ook het vervoeren van personen in de laadbak van pick-ups en zelfrijdende werktuigen zonder kentekenplaat werden gecontroleerd.

Er werden in totaal 60 voertuigen gestopt en gecontroleerd. 10 bestuurders kregen een proces-verbaal. Deze waren voor het rijden zonder geldig rijbewijs en verzekering. Tevens kreeg een bestuurder een waarschuwing voor het vervoeren van personen in de laadbak.

KPCN wil een ieder erop attenderen om de nodige bescheiden zoals hierboven genoemd op orde te hebben. Ook het zich houden aan de regels van de verkeersverordening wordt sterk geadviseerd. Hiermee draag je ook bij aan een veilig verkeer op het eiland. Er zullen de komende periode regelmatig controles gehouden worden, waarbij er streng wordt opgetreden als je bovengenoemde niet in orde hebt of als je je niet houdt aan de verkeersregels.

Houdt je je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen. Het bedrag van een boete voor bovengenoemde overtredingen varieert tussen de $30 en $225.

Vechtpartij eindigt in steekpartij

Omstreeks 17:30 uur op donderdag 20 juli kreeg de centrale meldkamer melding over een vechtpartij waarbij iemand gestoken werd in Amboina. Bij aankomst van de patrouille was de verdachte al weg van de locatie. Het slachtoffer werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Iets later werd de verdachte bij een woning aan de Kaya Adela aangehouden. Het betreft een 39-jarige man met initialen S.I.F.

Scooter rijdt tegen muur

Op woensdag 19 juli vond een eenzijdige aanrijding met een scooter plaats op de Kaya Grandi. De bestuurder van de scooter wilde waarschijnlijk keren waarbij ze te veel gas gaf en tegen een muur botste. Zij werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Aanhouding rijden onder invloed

In de nachtelijke uren op vrijdag 21 juli werd een 64-jarige man met initialen J.J.W.M. aangehouden wegens het rijden onder invloed. De verdachte was betrokken bij een aanrijding op de Bulevar Gobernador Debrot waar hij tegen een muur aanreed. Hij kreeg ook een rijverbod van 8 uur.

In de middaguren op woensdag 19 juli werd een 44-jarige man met initialen A.T.D.T. aangehouden wegens rijden onder invloed. De verdachte was betrokken bij een aanrijding op de kruising van de Kaya Nikiboko Noord en de Hanchi Amboina. Bij nader controle kon hij geen geldig verzekeringsbewijs tonen. Hij was ook onvast op zijn benen en sprak met dubbele tong. Dit was aanleiding om een blaastest bij hem af te nemen. Door het resultaat hiervan werd hij aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol en kreeg hij een rijverbod van 9 uur. In de latere middaguren kwam de verdachte aan de balie bij het politiebureau waar hij medewerkers had beledigd. Dit was reden om hem weer aan te houden.

KPCN wil je erop attenderen om met mate alcohol te nuttigen als je deelneemt in het verkeer.

Zo voorkom je vervelende situaties voor jezelf maar ook voor anderen. Het is verboden aan het verkeer deel te nemen als je meer dan de toegestane hoeveelheid alcohol hebt gedronken. Of je mee moet naar het politiebureau en een boete krijgt hangt af van het resultaat van de blaastest.

Rijdt u onder invloed van alcohol? Dan krijg je een geldboete, een (tijdelijke) ontzegging van uw rijbevoegdheid, een gevangenisstraf of een combinatie van deze straffen. De strafmaat hangt af van de ernst van de situatie. Ben je betrokken bij een ongeluk? Dan wordt je sneller getest op alcoholgebruik dan bij een gewone controle.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

