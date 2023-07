Onderzoek naar wapenhandel leidt naar vermeende cybercrimineel

Analyse van restinformatie uit een onderzoek naar wapenhandel leidde begin deze maand tot de aanhouding van een 21-jarige man uit Amsterdam. Het OM verdenkt de man onder meer van jarenlang oplichting, diefstal, computervredebreuk en witwassen. Hij zou volgens het OM vermoedelijk meer dan vier ton hebben verdiend aan cybercrime en online fraude.

De Amsterdamse politie is de man in september 2022 op het spoor gekomen na informatie uit een onderzoek van de Landelijke Eenheid naar wapenhandel. Na analyse van de informatie ontstond de verdenking van grootschalige en internationale oplichting en witwassen tegen de 21-jarige Amsterdammer.

Op inbeslaggenomen mobiele telefoons en gegevensdragers vond de politie onder meer tientallen nep websites, ook wel phishing-panels genoemd, van Nederlandse en buitenlandse banken zoals Spanje, Ierland en Duitsland. Op dit soort websites kunnen de beheerders van die sites inloggegevens afvangen en gebruiken om in te loggen in de bankomgeving van de slachtoffers.

Ook trof de politie lijsten of ‘leads’ aan met tenminste 1,5 miljoen telefoonnummers of mailadressen van potentiële slachtoffers. De verdachte zou deze gegevens onder meer hebben gebruikt om sms-bommen en phishing-mails te versturen. Het vermoeden is dat hij hiermee in binnen- en buitenland vele slachtoffers heeft opgelicht en geld afhandig heeft gemaakt.

De man blijkt te beschikken over meerdere bankrekeningnummers waar bedragen van duizenden euro’s werden bij- en afgeschreven, vermoedelijk afkomstig van slachtoffers van phishing. Uit gevorderde transactiegegevens blijkt dat er op zijn bankrekeningen geen gelden werden ontvangen vanuit enige vorm van rechtmatig inkomen zoals salaris, uitkering of toeslagen. Veel geld werd ontvangen vanaf buitenlandse bankrekeningen die op zijn naam staan, maar ook van bankrekeningen op naam van vermoedelijke money mules.

Het onderzoek naar de veronderstelde criminele activiteiten van de man gaat verder. De raadkamer van de Amsterdamse rechtbank heeft vorige week de voorlopige hechtenis van de man met 90 dagen verlengd. Tot afgelopen vrijdag zat de verdachte in volledige beperkingen.

