Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

En conexion cu e condicionnan cu Hulanda a pone pa Aruba por a ricibi sosten di likides durante pandemia di COVID-19:

ARUBA Y HULANDA LO SIGUI NA MESA PA YEGA NA UN CONCLUSION DI NEGOCIACION CU TA DEN MIHO INTERES DI PAIS ARUBA

ORANJESTAD – Manera ta conoci durante e pandemia di Covid-19 na 2020 y a base di articulo 36 di Statuut cu ta promove solidarismo entre paisnan den Reino, Hulanda a bay di acuerdo pa sostene Aruba cu un suma di 916 miyon florin pa atende cu crisis cu a resulta door di e pandemia mundial di COVID-19. E prestamo aki a wordo uza pa por a atende cu e crisis di salud, pa duna subsidio di salario pa yuda esnan cu ta trahando no perde nan entrada, pa bin cu FASE pa esnan cu a perde trabou, pa crea paketenan di cuminda pa esnan cu no tabatin, y pa brinda sosten financiero na negoshinan chikito y mediano. Mirando cu e debe aki lo madura na oktober 2023, Aruba y Hulanda lo mester yega na un acuerdo pa mira con lo refinancia e debe aki.

Durante bishita di Prome Minister Evelyn Wever-Croes y Minister di Finansas Xiomara Maduro na Hulanda na april ultimo, Hulanda a confirma di lo cumpli cu e palabracion ya haci pa refinancia e debe aki cu Aruba. Pa yega na un miho solucion pa cu e refinanciamento di e debe aki, Aruba y Hulanda ta sigui na mesa. Na e momento aki tin dos opcion riba mesa.

E prome opcion cu tin riba mesa ta cu Hulanda lo fia Aruba e placa di mes manera cu si Aruba lo a presta e placa aki riba mercado internacional. Pa cu esaki, e debe lo core cu un interes di entre 6-8 porciento y lo mester wordo paga den 20 aña. E di dos opcion cu interes mas abou, di mas o menos un 3 porciento, cu un temporada di pago di 20 aña, Hulanda a condiciona esaki na un ley nobo di supervision financiero. Ta trata aki di un ley di Reino cu lo wordo stipula finalmente door di Conseho di Reino na Hulanda.

Parlamento di Aruba no lo tin envolvimento mas asina cu e ley wordo aproba. E ciudadano di Aruba asina no lo tin representacion democratico ora ta trata decisionnan cu ta regarda nan door di e ley di Reino aki. Importante pa bisa ta cu Hulanda a nenga dispensacion di debe, y a indica cu esaki no ta un opcion. Pa Aruba, e punto di salida ta, cu si Hulanda kier tin e supervision financiero den un ley di Reino, e ora mescos cu Corsou y Sint Maarten lo mester trata e tema di dispensacion ya cu e pueblo di Aruba no por compronde dicon Hulanda ta dispensa various otro pais nan debe, pero Aruba no. Pa cu e punto aki, lo sigui na mesa te ora yega na e miho decision pa pais Aruba.

Hulanda kier pa e supervision financiero wordo regla den un ley di Reino

Hulanda kier pa e supervision financiero wordo regla den un ley di Reino mescos Corsou y Sin Maarten. Un evaluacion di e efectividad di e ley di Reino aki ta planea pa e aña aki y lo mester tuma luga ainda. Na e momento aki no tin indicacion fiho cu e ley di Reino di Corsou y Sint Maarten berdaderamente a conduci na mehoracion di finansas y economia. Si compara e desaroyo di Aruba cu di Corsou y Sint Maarten, por nota cu di Aruba ta hopi mas grandi.

Un aspecto cu semper a pone Pais Aruba resalta den region ta cu nos mes kier dicta nos desaroyo economico y no kier wordo frena den esaki sin mas. Adicionalmente no por perde for di bista cu Aruba ya caba tin supervision financiero externo independiente den forma di un Laft. Un instrumento cu desde 2015 a resulta di ta funciona. P’e motibo aki no por a acepta e condicionnan poni door di Hulanda, pasobra kier yega na un conclusion di e negocacionnan cu ta den e miho interes di e pueblo di Aruba.

“Actualmente, Aruba ta den pleno desaroyo. Segun IMF, Aruba ta un di e paisnan cu mas fuerte a wordo afecta pa e pandemia, pero ta e pais den Caribe cu ta mustrando un desaroyo impresionante. Gobierno ta trahando duro pa crea cupo di trabou pa mama y tatanan di famia. Hopi ta esnan cu ya a haya trabou, y pa e motibo aki no por acepta condicionnan cu lo stroba e desaroyo aki”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a expresa.

